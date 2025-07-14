ВСУ атаковали тренажерный зал Запорожской АЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ атаковали уникальный тренажерный центр ЗАЭС
ВСУ атаковали уникальный тренажерный центр ЗАЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Накануне три украинских беспилотных летательных аппарата атаковали специализированный учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По информации представителей станции, серьезных повреждений объект не получил.

«Учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции подвергся атаке с применением беспилотников. Противник использовал три беспилотных летательных аппарата. Этот центр уникален: здесь находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, критически важный для подготовки персонала», — сказано в сообщении ЗАЭС. Оно опубликовано в telegram-канале.

Сообщается, что удар пришелся примерно в 250–300 метрах от первого энергоблока станции. Возгорания не последовало, а серьезных повреждений инфраструктуры зафиксировано не было. На данный момент эксперты осуществляют оценку причиненного ущерба и тщательно исследуют детали происшествия. Запорожская атомная электростанция продолжает функционировать в обычном режиме при соблюдении всех предусмотренных мер безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Накануне три украинских беспилотных летательных аппарата атаковали специализированный учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По информации представителей станции, серьезных повреждений объект не получил. «Учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции подвергся атаке с применением беспилотников. Противник использовал три беспилотных летательных аппарата. Этот центр уникален: здесь находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, критически важный для подготовки персонала», — сказано в сообщении ЗАЭС. Оно опубликовано в telegram-канале. Сообщается, что удар пришелся примерно в 250–300 метрах от первого энергоблока станции. Возгорания не последовало, а серьезных повреждений инфраструктуры зафиксировано не было. На данный момент эксперты осуществляют оценку причиненного ущерба и тщательно исследуют детали происшествия. Запорожская атомная электростанция продолжает функционировать в обычном режиме при соблюдении всех предусмотренных мер безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...