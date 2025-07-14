ВСУ атаковали тренажерный зал Запорожской АЭС

Накануне три украинских беспилотных летательных аппарата атаковали специализированный учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По информации представителей станции, серьезных повреждений объект не получил.
«Учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции подвергся атаке с применением беспилотников. Противник использовал три беспилотных летательных аппарата. Этот центр уникален: здесь находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, критически важный для подготовки персонала», — сказано в сообщении ЗАЭС. Оно опубликовано в telegram-канале.
Сообщается, что удар пришелся примерно в 250–300 метрах от первого энергоблока станции. Возгорания не последовало, а серьезных повреждений инфраструктуры зафиксировано не было. На данный момент эксперты осуществляют оценку причиненного ущерба и тщательно исследуют детали происшествия. Запорожская атомная электростанция продолжает функционировать в обычном режиме при соблюдении всех предусмотренных мер безопасности.
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