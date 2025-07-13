13 июля 2025
12 июля 2025

В Челябинске стартует четвертый этап опрессовки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Четвертый этап опрессовки стартует с 15 июля
Четвертый этап опрессовки стартует с 15 июля Фото:

В Челябинске с 15 июля стартует четвертый этап опрессовки. Он продлится до 29 июля, сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.

«Работы по опрессовке ведутся в соответствии с графиком, четвертый этап начинается с 15 июля. Он продлится до 29 июля. Будут отключены от горячего водоснабжения 578 многоквартирных домов и 87 социальных объектов», — сообщил Астахов во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

Астахов уточнил, что 1 этап завершился 1 июля, еще неделю назад не были подключены к ГВС порядка 280 домов. Сейчас осталось 35 домов. Кроме того, с 8 по 22 июля идет третий этап опрессовки, отключено от горячего водоснабжения 817 многоквартирных домов и 97 социальных объектов.

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В Челябинске с 15 июля стартует четвертый этап опрессовки. Он продлится до 29 июля, сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU. «Работы по опрессовке ведутся в соответствии с графиком, четвертый этап начинается с 15 июля. Он продлится до 29 июля. Будут отключены от горячего водоснабжения 578 многоквартирных домов и 87 социальных объектов», — сообщил Астахов во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Астахов уточнил, что 1 этап завершился 1 июля, еще неделю назад не были подключены к ГВС порядка 280 домов. Сейчас осталось 35 домов. Кроме того, с 8 по 22 июля идет третий этап опрессовки, отключено от горячего водоснабжения 817 многоквартирных домов и 97 социальных объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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