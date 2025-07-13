В Челябинске стартует четвертый этап опрессовки

В Челябинске с 15 июля стартует четвертый этап опрессовки. Он продлится до 29 июля, сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.
«Работы по опрессовке ведутся в соответствии с графиком, четвертый этап начинается с 15 июля. Он продлится до 29 июля. Будут отключены от горячего водоснабжения 578 многоквартирных домов и 87 социальных объектов», — сообщил Астахов во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
Астахов уточнил, что 1 этап завершился 1 июля, еще неделю назад не были подключены к ГВС порядка 280 домов. Сейчас осталось 35 домов. Кроме того, с 8 по 22 июля идет третий этап опрессовки, отключено от горячего водоснабжения 817 многоквартирных домов и 97 социальных объектов.
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