Российские военные захватили британский дрон, переоборудованный для ВСУ

Российским военнослужащим удалось посадить, обезвредить и захватить в качестве трофея британский беспилотный летательный аппарат, который пересекал российское воздушное пространство. Как сообщил представитель Центра специального назначения «Барс-Сармат» с позывным «Адвокат», дрон передан специалистам центра для дальнейшего изучения.
В целом эти «крылья» уже сняты с производства. Старые со складов достаются, двигатели морально устаревшие, контроллеры морально устаревшие. Их переоборудуют, потому что сама форма крыла очень эффективна... Доустанавливаются (в ВСУ) дополнительные прошивки, которые позволяют корректировать скорость и высоту и тем самым увеличивать длину маршрута. Конкретно этот экземпляр пролетел фактически 400 километров, после чего его «приземлили» и «затрофеили», — сказал военный в беседе с корреспондентами РИА Новости.
По информации источника, захваченный аппарат изначально представлял собой списанную мишень для корабельной артиллерии, ранее состоявшую на вооружении ВМС Великобритании. Украинские военные модернизировали устройство, оснастив его боевой частью массой порядка восьми килограммов и переоборудовав под ударный беспилотник. Собеседник агентства отметил, что использование подобных целей, хорошо заметных для российских средств противовоздушной обороны, позволяет вводить ПВО в заблуждение: система идентифицирует беспилотник как ложную цель и не препятствует его дальнейшему движению, тогда как аппарат несет реальную угрозу.
Эксперт также уточнил, что рыночная стоимость данного беспилотника составляет чуть менее одного миллиона рублей. Аппарат оснащен реактивным двигателем, средняя скорость полета составляет около 110 километров в час, а при подходе к цели модернизированная мишень способна разгоняться до 230 километров в час.
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