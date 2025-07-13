13 июля 2025

Четыре пермяка пересдали ЕГЭ на 100 баллов

В Пермском крае благодаря пересдаче появился еще один мультистобалльник ЕГЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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Пересдача помогла
Пересдача помогла Фото:

В Пермском крае четверо выпускников решили пересдать Единый госэкзамен и получили в итоге максимальные 100 баллов. Благодаря возможности улучшить свой результат в регионе появился и второй мультистобалльник — Глеб Беляев ранее получил 100 баллов по русскому языку, а теперь пересдал на максимум профильную математику. Об этом сообщили в министерстве образования Прикамья.

«В дополнительные дни сдачи ЕГЭ улучшить свой результат по одному из предметов пришли более 1,7 тысячи выпускников текущего года. Стобалльниками стали четыре выпускника из Перми и р.п. Теплая Гора Горнозаводского округа. Добавился и еще один мультистобалльник. Выпускник школы пермской №7 Глеб Беляев решил пересдать профильную математику и в итоге добился максимального результата», — говорится на сайт мионбра.

В дополнительные дни пересдачи 100 баллов за ЕГЭ по литературе получили выпускница лицея ПГНИУ Ульяна Бусыгина и Ксения Щербинина из школы №22 (Пермь). Анна Спехова из школы в р.п. Теплая Гора заработала максимум по русскому языку. В итоге кампании по сдаче ЕГЭ в 2025 году в Пермском крае 81 человек стал экзамены на 100 баллов, двое из них по двум предметам.

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В Пермском крае четверо выпускников решили пересдать Единый госэкзамен и получили в итоге максимальные 100 баллов. Благодаря возможности улучшить свой результат в регионе появился и второй мультистобалльник — Глеб Беляев ранее получил 100 баллов по русскому языку, а теперь пересдал на максимум профильную математику. Об этом сообщили в министерстве образования Прикамья. «В дополнительные дни сдачи ЕГЭ улучшить свой результат по одному из предметов пришли более 1,7 тысячи выпускников текущего года. Стобалльниками стали четыре выпускника из Перми и р.п. Теплая Гора Горнозаводского округа. Добавился и еще один мультистобалльник. Выпускник школы пермской №7 Глеб Беляев решил пересдать профильную математику и в итоге добился максимального результата», — говорится на сайт мионбра. В дополнительные дни пересдачи 100 баллов за ЕГЭ по литературе получили выпускница лицея ПГНИУ Ульяна Бусыгина и Ксения Щербинина из школы №22 (Пермь). Анна Спехова из школы в р.п. Теплая Гора заработала максимум по русскому языку. В итоге кампании по сдаче ЕГЭ в 2025 году в Пермском крае 81 человек стал экзамены на 100 баллов, двое из них по двум предметам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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