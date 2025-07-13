Самовыдвиженцу удалось собрать подписи на выборах в челябинское заксобрание

Избирком Челябинской области зарегистрировал кандидата-самовыдвиженца Елену Юртаеву на выборах в заксобрание региона. Это значит, что Юртаевой удалось собрать около трех тысяч подписей в свою поддержку.
«Юртаева Елена Геннадьевна, субъект выдвижения — самовыдвижение. Статус кандидата — зарегистрирован», — сообщает портал облизбиркома.
Юртаевой 57 лет. Выдвинулась она по избирательному округу № 21 (бывший Чебаркульский). Она проживает в селе Травники Чебаркульского района. Является директором «Центра народного творчества» Травниковского сельского поселения и депутатом совета депутатов этого же поселения.
На выборах Юртаевой придется соперничать с пятью кандидатами от партий. Это военнослужащий Леонид Ильин от КПРФ, менеджер медклиники «Эф Эм Си» Яна Курочкина от Партии пенсионеров, предприниматель и депутат Кременкульского сельского поселения Александр Николаев от «Справедливой России», депутат ЗСО, гендиректор фабрики «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков от ЕР и замгендиректора ООО «МегаВатт» Станислав Торопов от ЛДПР. При этом Николаев и Торопов также получили статус зарегистрированных кандидатов.
Что касается других самовыдвиженцев, то главный инженер ООО СМУ «Бурино» Владимир Гертье из Кунашакского района, выдвинувшийся по округу № 5 (бывший Пригородный) имеет статус выдвинутого кандидата. Водитель управления соцзащиты Саткинского округа Андрей Тингаев статус кандидата-самовыдвиженца утратил, поскольку стал кандидатом от КПРФ.
Выборы назначены на 14 сентября. Избирателям предстоит определить 60 человек, которые станут депутатами заксобрания — 30 по одномандатным округам и столько же — по партийным спискам. В этот же день пройдут выборы местных собраний депутатов в большинстве муниципалитетов региона.
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