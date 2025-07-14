Без «экскомьюникадо»: кого курганские эсеры отправляют в облдуму. Список

Курганская СР утвердила список кандидатов на выборы в областную думу
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Курганские справедливоросы определились, кто пойдет на выборы в облдуму
Курганские справедливоросы определились, кто пойдет на выборы в облдуму Фото:
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Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

Региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду» в Кургане утвердила список кандидатов, которые пойдут на выборы в областную думу. Без скандалов обойтись не удалось — четыре оппозиционера попали в список персон «экскомьюникадо» (с латинского Excommunicado — отлученный) и не вошли в состав выдвиженцев. Список корреспонденту URA.RU сообщили источники из политических кругов. 

«Координатор реготделения СР Валерий Державин отдал документы избирательной комиссии вместо со списком кандидатов на выборы в областную думу. Четыре политика, а именно Яков Сидоров, Максим Пивоваров, Ольга Гельвер и Наталья Воробьева в списки не попали. По их округам пошли другие кандидаты», — говорят URA.RU источники. 

Полный список кандидатов по округам:

  • Округ №1 (Восточный) Павел Котюсов (и одномандатник, и по списку);
  • Округ №2 (Центральный) Вадим Валеев (и одномандатник, и по списску);
  • Округ №3 (Западный) Степан Кормин (и одномандатник, и по списку);
  • Округ №4 (Железнодорожный) Александр Футерман (и одномандатник, и по списку);
  • Округ №5 (Заозерный) Валерий Державин (и одномандатник, и по списку);
  • Округ №6 (Рябково) Елена Животягина (и одномандатник, и по списку);
  • Округ №7 (Шадринский 1) Ирина Бурулькина (и одномандатник, и по списку);
  • Округ №8 (Шадринский 2) Владимир Чухломин (и одномандатник, и по списку);
  • Округ №9 (Катайский) Борис Бакман (одномандатник), Светлана Чистякова (по спискам);
  • Округ №10 (Щучанский) Надежда Новожилова (и одномандатник, и по спискам);
  • Округ №11 (Шумихинский) Радик Шакиров (и одномандатник, и по списку);
  • Округ №12 (Каргапольский) Николай Бахматов (одномандатник), Андрей Федотов (список);
  • Округ №13 (Куртамышский) Евгений Евстифеев (одномандатник), Сергей Киверин (список);
  • Округ №14 (Притобольный) Сергей Полухин (одномандатник), Виталий Жарков (по списку);
  • Округ №15 (Варгаши) Лариса Чистякова (одномандатник), Сергей Юдин (список);
  • Округ №16 (Макушинский) Мадлен Биисова (и одномандатник, и по списку);
  • Округ №17 (Кетовский) Олег Банников (и одномандатник, и по списку).

Корреспондент URA.RU по поводу списков обращалась к самому лидеру СР Державину. Однако журналиста на звонок он не ответил. Информация будет дополнена после получения комментария. 

Ранее URA.RU писало, что внутри курганского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» начался раскол. Некоторые соратники начали оставлять свои округа, от которых они хотели пойти на выборы в областную думу: кто-то по своей воле, а кто-то вынужден это сделать. Однако, другие источники уверены: проблема сложнее и многограннее, чем кажется. 

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Региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду» в Кургане утвердила список кандидатов, которые пойдут на выборы в областную думу. Без скандалов обойтись не удалось — четыре оппозиционера попали в список персон «экскомьюникадо» (с латинского Excommunicado — отлученный) и не вошли в состав выдвиженцев. Список корреспонденту URA.RU сообщили источники из политических кругов.  «Координатор реготделения СР Валерий Державин отдал документы избирательной комиссии вместо со списком кандидатов на выборы в областную думу. Четыре политика, а именно Яков Сидоров, Максим Пивоваров, Ольга Гельвер и Наталья Воробьева в списки не попали. По их округам пошли другие кандидаты», — говорят URA.RU источники.  Полный список кандидатов по округам: Корреспондент URA.RU по поводу списков обращалась к самому лидеру СР Державину. Однако журналиста на звонок он не ответил. Информация будет дополнена после получения комментария.  Ранее URA.RU писало, что внутри курганского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» начался раскол. Некоторые соратники начали оставлять свои округа, от которых они хотели пойти на выборы в областную думу: кто-то по своей воле, а кто-то вынужден это сделать. Однако, другие источники уверены: проблема сложнее и многограннее, чем кажется. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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