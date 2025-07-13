13 июля 2025
12 июля 2025
11 июля 2025

В ХМАО школьница вместе с сообщником вымогала с парня полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростков, вымогавших с мужчины полмиллиона рублей
Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростков, вымогавших с мужчины полмиллиона рублей Фото:

В Сургутском районе 19-летний парень и 15-летняя девушка угрозами вымогали с 20-летнего знакомого полмиллиона рублей. Потерпевший успел перевести вымогателям 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО.

«Обвиняемые, вступив в предварительный сговор, под угрозой применения насилия и под угрозой распространения ложной информации, порочащей потерпевшего, требовали с 20-летнего жителя Сургутского района 500 тысяч рублей. Восприняв поступающие угрозы реально, потерпевший перевел 10 тысяч рублей на банковский счет, с которого обвиняемые впоследствии сняли деньги», — сообщает пресс-служба ведомства.

Источник URA.RU из силовых структур рассказал, что инициатором вымогательства стала девушка. «Она с потерпевшим общалась какое-то время. Знала, что он работает, у него есть деньги и решила их с него стрясти. Утверждала, что он якобы ее домогался», — рассказал инсайдер.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Материалы переданы в суд. Фигурантам грозит лишение свободы до семи лет и штраф в 500 тысяч рублей.

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В Сургутском районе 19-летний парень и 15-летняя девушка угрозами вымогали с 20-летнего знакомого полмиллиона рублей. Потерпевший успел перевести вымогателям 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО. «Обвиняемые, вступив в предварительный сговор, под угрозой применения насилия и под угрозой распространения ложной информации, порочащей потерпевшего, требовали с 20-летнего жителя Сургутского района 500 тысяч рублей. Восприняв поступающие угрозы реально, потерпевший перевел 10 тысяч рублей на банковский счет, с которого обвиняемые впоследствии сняли деньги», — сообщает пресс-служба ведомства. Источник URA.RU из силовых структур рассказал, что инициатором вымогательства стала девушка. «Она с потерпевшим общалась какое-то время. Знала, что он работает, у него есть деньги и решила их с него стрясти. Утверждала, что он якобы ее домогался», — рассказал инсайдер. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Материалы переданы в суд. Фигурантам грозит лишение свободы до семи лет и штраф в 500 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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