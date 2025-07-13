В ХМАО школьница вместе с сообщником вымогала с парня полмиллиона рублей

В Сургутском районе 19-летний парень и 15-летняя девушка угрозами вымогали с 20-летнего знакомого полмиллиона рублей. Потерпевший успел перевести вымогателям 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО.
«Обвиняемые, вступив в предварительный сговор, под угрозой применения насилия и под угрозой распространения ложной информации, порочащей потерпевшего, требовали с 20-летнего жителя Сургутского района 500 тысяч рублей. Восприняв поступающие угрозы реально, потерпевший перевел 10 тысяч рублей на банковский счет, с которого обвиняемые впоследствии сняли деньги», — сообщает пресс-служба ведомства.
Источник URA.RU из силовых структур рассказал, что инициатором вымогательства стала девушка. «Она с потерпевшим общалась какое-то время. Знала, что он работает, у него есть деньги и решила их с него стрясти. Утверждала, что он якобы ее домогался», — рассказал инсайдер.
В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Материалы переданы в суд. Фигурантам грозит лишение свободы до семи лет и штраф в 500 тысяч рублей.
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