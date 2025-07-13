В Перми устроят фестиваль в честь погибшего рок-музыканта

В Перми большим музыкальным концертом почтят память легенды местной рок-сцены Евгения Чичерина. В 2025 году фестиваль в его честь пройдет 14 июля на площадке «ИльТЮЗиона». Песни Чичи, а также свои исполнят более десятка коллективов. Среди артистов будут и те, кто когда-то играл вместе с Евгением.
«Нет ни одной живой души, заставшей 1990-е в Перми, кто не знает, кто такой Евгений Чичерин. В день рождения культового пермского музыканта, которого до сих пор вспоминают питерские „Митьки“, уже несколько лет устраиваем „Чичерин-фест“. В этом году фестиваль Чичерина пройдет в „ИльТЮЗионе“», — сообщается в telegram-канале концертной площадки.
Евгений Чичерин — поэт и музыкант, лидер группы «Хмели-Сунели». Был одним из главных героев пермского андеграунда 1990-х годов. 14 июля — его день рождения. Сегодня ему исполнилось бы 53 года. Погиб Евгений в мае 1999-го.
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