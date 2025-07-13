В Ленинском районе Челябинска осушат эстонские болота. Для этого необходимо прочистить водоотводную трубу, сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.
"На эстонских болотах совместно с администрацией района на прошлой неделе приступили к очистке русла. Это приведет к понижению уровня воды во всем поселке", — рассказал Агеев.
Агеев уточнил, что основная проблемная точка — это коттедж, находящийся непосредственно на этом русле. Под ним расположена водоотводная труба диаметром 1200 мм, которая наполовину заилена. Владелец коттеджа уже во вторник предоставит доступ технике для прочистки трубы. Это позволит перебросить отвод воды и понизить уровень болот. Прочистка труб будет сделана до осени, а зимой запланировано углубление русла, что предотвратит подтопление территории.
"Последний раз масштабные мероприятия с очисткой русла проводились здесь в 1995 году. После прочистки трубы пропускная способность вырастет вдвое", — добавил Агеев.
По словам самих жителей, последний раз какие-либо работы здесь проводились 30 лет назад. В мэрии отметили, что проблема сформировалась десятилетия назад и необходимо дополнительно проинформировать всех жителей о том, какие работы планируется произвести для понижения уровня болот. Год назад после обильных осадков часть улиц Ленинского района была подтоплена. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично выезжал на место, чтобы оценить ситуацию и направить дополнительные силы на откачку воды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!