13 июля 2025

Пермские рыбаки похвастались гигантской рыбой размером с человека. Фото

Жители Пермского края поймали сома весом почти 22 килограмма
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбу-монстра с трудом вытащили на берег
Рыбу-монстра с трудом вытащили на берег Фото:

В районе села Елово (Пермский край) 12 июля рыбаки выловили сома весом почти 22 килограмма. Фото улова они поделились в социальных сетях.

По словам рыбака, изначально они приехали на водоем половить карася. Однако вечером мужчины заметили выпрыгивающих из воды щук и решили попробовать поймать хищную рыбу. «В какой-то момент я просто закинул приманку поперек залива, и где-то посередине произошел такой мощный удар, что чуть спиннинг не вырвал из рук. Тяга у рыбы была очень мощная, фрикцион на катушке визжал», — пишет мужчина.

Борьба с крупной рыбой продолжалась около десяти минут. Рыбак отметил, что поначалу думал о крупной щуке, но когда удалось подтянуть трофей к берегу, стало ясно — на крючке оказался сом. Дома рыбаки взвесили улов: вес трофея составил 21,75 килограмма.

Гигантского сома выловили в заливе реки Камы
Гигантского сома выловили в заливе реки Камы
Фото:

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В районе села Елово (Пермский край) 12 июля рыбаки выловили сома весом почти 22 килограмма. Фото улова они поделились в социальных сетях. По словам рыбака, изначально они приехали на водоем половить карася. Однако вечером мужчины заметили выпрыгивающих из воды щук и решили попробовать поймать хищную рыбу. «В какой-то момент я просто закинул приманку поперек залива, и где-то посередине произошел такой мощный удар, что чуть спиннинг не вырвал из рук. Тяга у рыбы была очень мощная, фрикцион на катушке визжал», — пишет мужчина. Борьба с крупной рыбой продолжалась около десяти минут. Рыбак отметил, что поначалу думал о крупной щуке, но когда удалось подтянуть трофей к берегу, стало ясно — на крючке оказался сом. Дома рыбаки взвесили улов: вес трофея составил 21,75 килограмма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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