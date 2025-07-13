В районе села Елово (Пермский край) 12 июля рыбаки выловили сома весом почти 22 килограмма. Фото улова они поделились в социальных сетях.
По словам рыбака, изначально они приехали на водоем половить карася. Однако вечером мужчины заметили выпрыгивающих из воды щук и решили попробовать поймать хищную рыбу. «В какой-то момент я просто закинул приманку поперек залива, и где-то посередине произошел такой мощный удар, что чуть спиннинг не вырвал из рук. Тяга у рыбы была очень мощная, фрикцион на катушке визжал», — пишет мужчина.
Борьба с крупной рыбой продолжалась около десяти минут. Рыбак отметил, что поначалу думал о крупной щуке, но когда удалось подтянуть трофей к берегу, стало ясно — на крючке оказался сом. Дома рыбаки взвесили улов: вес трофея составил 21,75 килограмма.
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