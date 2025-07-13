13 июля 2025

Челябинцев в выходные парили чесночным паром. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уральские бани. Челябинск, веник, баня, тазик
Банные процедуры на фестивале продолжались весь день Фото:

В Челябинске для любителей водных процедур прошел фестиваль «БаняФест», где посетителей парили чесночным паром. Как URA.RU рассказал организатор, эксперт SPA- и wellness-технологий Карен Никитинский, за день мероприятие посетило три тысячи человек.

«Программа фестиваля включала разные виды парения. Было несколько программ „Боярская баня“, „Чесночный пар“, „Танцующий Будда“, „Космическая сага“ и другие. Посетители охлаждались чаем, изучали различные техники парения, слушали живую музыку», — сообщил URA.RU Никитинский.

В парилках пела фольк-группа «ДубраваNext». Советы по парению дал банный эксперт Национальной банной ассоциации Александр Николаев. На «БаняФесте» его участники смогли пообщаться с охотником за паром Алексеем Якимовым. В июне он сделал в Челябинске самый большой банный веер в России. Размер атрибуты составил два на один метр. Изделие в своей работе использует пар-мастер из Москвы Олег Кудаев.

Мероприятие началось в полдень субботы, 12 июля, и продолжалось до позднего вечера. Местом действия стал термальный комплекс «Тортуга».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске для любителей водных процедур прошел фестиваль «БаняФест», где посетителей парили чесночным паром. Как URA.RU рассказал организатор, эксперт SPA- и wellness-технологий Карен Никитинский, за день мероприятие посетило три тысячи человек. «Программа фестиваля включала разные виды парения. Было несколько программ „Боярская баня“, „Чесночный пар“, „Танцующий Будда“, „Космическая сага“ и другие. Посетители охлаждались чаем, изучали различные техники парения, слушали живую музыку», — сообщил URA.RU Никитинский. В парилках пела фольк-группа «ДубраваNext». Советы по парению дал банный эксперт Национальной банной ассоциации Александр Николаев. На «БаняФесте» его участники смогли пообщаться с охотником за паром Алексеем Якимовым. В июне он сделал в Челябинске самый большой банный веер в России. Размер атрибуты составил два на один метр. Изделие в своей работе использует пар-мастер из Москвы Олег Кудаев. Мероприятие началось в полдень субботы, 12 июля, и продолжалось до позднего вечера. Местом действия стал термальный комплекс «Тортуга».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...