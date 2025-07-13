Челябинцев в выходные парили чесночным паром. Видео

14 июля 2025 в 14:31 Размер текста - 17 +

Банные процедуры на фестивале продолжались весь день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске для любителей водных процедур прошел фестиваль «БаняФест», где посетителей парили чесночным паром. Как URA.RU рассказал организатор, эксперт SPA- и wellness-технологий Карен Никитинский, за день мероприятие посетило три тысячи человек. «Программа фестиваля включала разные виды парения. Было несколько программ „Боярская баня“, „Чесночный пар“, „Танцующий Будда“, „Космическая сага“ и другие. Посетители охлаждались чаем, изучали различные техники парения, слушали живую музыку», — сообщил URA.RU Никитинский. В парилках пела фольк-группа «ДубраваNext». Советы по парению дал банный эксперт Национальной банной ассоциации Александр Николаев. На «БаняФесте» его участники смогли пообщаться с охотником за паром Алексеем Якимовым. В июне он сделал в Челябинске самый большой банный веер в России. Размер атрибуты составил два на один метр. Изделие в своей работе использует пар-мастер из Москвы Олег Кудаев. Мероприятие началось в полдень субботы, 12 июля, и продолжалось до позднего вечера. Местом действия стал термальный комплекс «Тортуга». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске для любителей водных процедур прошел фестиваль «БаняФест», где посетителей парили чесночным паром. Как URA.RU рассказал организатор, эксперт SPA- и wellness-технологий Карен Никитинский, за день мероприятие посетило три тысячи человек. «Программа фестиваля включала разные виды парения. Было несколько программ „Боярская баня“, „Чесночный пар“, „Танцующий Будда“, „Космическая сага“ и другие. Посетители охлаждались чаем, изучали различные техники парения, слушали живую музыку», — сообщил URA.RU Никитинский. В парилках пела фольк-группа «ДубраваNext». Советы по парению дал банный эксперт Национальной банной ассоциации Александр Николаев. На «БаняФесте» его участники смогли пообщаться с охотником за паром Алексеем Якимовым. В июне он сделал в Челябинске самый большой банный веер в России. Размер атрибуты составил два на один метр. Изделие в своей работе использует пар-мастер из Москвы Олег Кудаев. Мероприятие началось в полдень субботы, 12 июля, и продолжалось до позднего вечера. Местом действия стал термальный комплекс «Тортуга».