13 июля 2025

В Тюмени отключат телевидение и радио

В Тюменской области анонсировали временное отключение телерадиотрансляции
© Служба новостей «URA.RU»
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Перерывы вещания связаны с техническими работами
Перерывы вещания связаны с техническими работами Фото:

В Тюмени и ряде городов региона на этой неделе запланированы временные отключения цифрового телевидения и радиостанций для проведения технических работ. Об этом на официальном сайте сообщили специалисты местного филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

«Запланированы кратковременные отключения телерадиовещания в Тюменской области. Все ограничения связаны с проведением технического обслуживатия оборудования трансляции», — говорится в сообщении.

15 июля в Тюмени будет отключено оборудование, ответственное за трансляцию «Радио России», «Радио Маяк», «Радио Вести FM». 16 июля в городе не будет работать ряд радиостанций:

  • "Дети FM";
  • "Ретро FM";
  • "Сити";
  • "Диполь FM";
  • "ТК Суббота";
  • "Юмор FM";
  • "Пи FM".

Сообщается об отключениях трансляции и в других муниципалитетах области. В частности, 17 июля в Казанском не будет работать «Радио России».

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В Тюмени и ряде городов региона на этой неделе запланированы временные отключения цифрового телевидения и радиостанций для проведения технических работ. Об этом на официальном сайте сообщили специалисты местного филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). «Запланированы кратковременные отключения телерадиовещания в Тюменской области. Все ограничения связаны с проведением технического обслуживатия оборудования трансляции», — говорится в сообщении. 15 июля в Тюмени будет отключено оборудование, ответственное за трансляцию «Радио России», «Радио Маяк», «Радио Вести FM». 16 июля в городе не будет работать ряд радиостанций: Сообщается об отключениях трансляции и в других муниципалитетах области. В частности, 17 июля в Казанском не будет работать «Радио России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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