В Тюмени отключат телевидение и радио

В Тюмени и ряде городов региона на этой неделе запланированы временные отключения цифрового телевидения и радиостанций для проведения технических работ. Об этом на официальном сайте сообщили специалисты местного филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
«Запланированы кратковременные отключения телерадиовещания в Тюменской области. Все ограничения связаны с проведением технического обслуживатия оборудования трансляции», — говорится в сообщении.
15 июля в Тюмени будет отключено оборудование, ответственное за трансляцию «Радио России», «Радио Маяк», «Радио Вести FM». 16 июля в городе не будет работать ряд радиостанций:
- "Дети FM";
- "Ретро FM";
- "Сити";
- "Диполь FM";
- "ТК Суббота";
- "Юмор FM";
- "Пи FM".
Сообщается об отключениях трансляции и в других муниципалитетах области. В частности, 17 июля в Казанском не будет работать «Радио России».
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