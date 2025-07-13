13 июля 2025
12 июля 2025

В ХМАО ждут визита главы минвостокразвития Чекункова

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков планирует поездку в ХМАО
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков планирует поездку в ХМАО Фото:

В ХМАО ждут приезд министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. По данным источников URA.RU, он проведет в Югре три дня.

«Пока планируется, что Чекунков пробудет в Югре три дня. Он посетит Арктическую зону региона — Белоярский и Березовские районы», — сообщает инсайдер.

Собеседник агентства уточнил, что приезд министра запланирован на конец июля. «Но все может измениться, план поездки пока утверждается», — добавил источник.

В минвостокразвития РФ направлен запрос. Ответ ожидается.

Министра Алексея Чекункова пригласил посетить Югру губернатор Руслан Кухарук на Международном Арктическом форуме. ХМАО получил особый статус в прошлом году, когда два муниципалитета были признаны Арктической зоной.

Ранее губернатор ХМАО Руслан Кухарук активно продвигал регион на Петербургском международном экономическом форуме, где встречался с инвесторами и обсуждал новые проекты для Арктической зоны округа. На форуме также шла работа по привлечению инвестиций и подписанию соглашений.

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В ХМАО ждут приезд министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. По данным источников URA.RU, он проведет в Югре три дня. «Пока планируется, что Чекунков пробудет в Югре три дня. Он посетит Арктическую зону региона — Белоярский и Березовские районы», — сообщает инсайдер. Собеседник агентства уточнил, что приезд министра запланирован на конец июля. «Но все может измениться, план поездки пока утверждается», — добавил источник. В минвостокразвития РФ направлен запрос. Ответ ожидается. Министра Алексея Чекункова пригласил посетить Югру губернатор Руслан Кухарук на Международном Арктическом форуме. ХМАО получил особый статус в прошлом году, когда два муниципалитета были признаны Арктической зоной. Ранее губернатор ХМАО Руслан Кухарук активно продвигал регион на Петербургском международном экономическом форуме, где встречался с инвесторами и обсуждал новые проекты для Арктической зоны округа. На форуме также шла работа по привлечению инвестиций и подписанию соглашений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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