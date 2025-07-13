У матери с пятью детьми эвакуировали машину с фестиваля на озере Тургояк

У многодетной матери из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, эвакуировали автомобиль с озера Тургояк, куда она приехала на фестиваль с пятью детьми. Об этом она рассказала в соцсетях, отметив, что готова была поставить машину на платную парковку, но мест не было.
«13 июля на спортивном фестивале в Миассе на озере Тургояк не было с утра платных парковочных мест. Пришлось поставить машину около леса. Когда с пятью детьми подходили к машине, ее стали эвакуировать», — рассказала Елена Благих в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Многодетная мама с грудным ребенком и еще четырьмя детьми была вынуждена долго стоять на жаре, ожидая, когда инспектор оформит протокол, создав опасность для жизни и здоровья детей. Она сообщила, что готова была оплатить штраф на месте, но машину увезли на штрафстоянку. Интернета и связи в этом месте тоже не было.
«Если уж и организуются фестивали, просьба продумывать места, где люди могли бы оставить машины. А получается, что создается фестиваль, а мест далеко не всем хватает, даже платных», — написала она.
Обновлено в 12:35
Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД России по Челябинской области, 13 июля около 12 часов 50 минут в поселке Тургояк сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по городу Миассу был обнаружен автомобиль Шкода Октавия, припаркованный в зоне действия дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена», установленного совместно с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». Транспортное средство создавало помеху для движения других автомобилей.
После погрузки автомобиля на эвакуатор к сотрудникам ГАИ подошел водитель автомобиля, в отношении которой было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ. Девушке была выдана копия протокола задержания транспортного средства с отметкой о разрешении выдачи транспортного средства с специализированной стоянки.
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