У железнодорожного вокзала в Челябинске перекроют движение

В Челябинске на восемь часов изменится схема движения у железнодорожного вокзала. Здесь будет проведен ремонт дороги.
«С 13 часов до 21 часа 14 июля будет закрыто движение по улице Железнодорожной от Камышовой до путепровода „Челябинск — Главный“. Ремонт дорожного покрытия», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».
Маршруты общественного транспорта будут организованы следующим образом:
13к. В направлении от Областной больницы транспорт проследует по улицам Салтыкова, Профинтерна, Федорова, Доватора, Разина, Свободы, с конечной остановкой на Железнодорожном вокзале.
В обратную сторону движение будет осуществляться от Железнодорожного вокзала через улицы Железнодорожная, Доватора, Федорова, Профинтерна, Салтыкова до Областной больницы.
14а. Автобусы данного маршрута отправляются с АМЗ и проходят по улицам Свободы, Разина, Дзержинского, Игуменка до Новосиниглазово. Обратный путь остается без изменений.
18. Маршрут начинается от Автобусного парка и проходит по улицам Свободы, Разина, Дзержинского, Гагарина, Енисейской с конечной остановкой у завода ЛД. В обратном направлении изменений не предусмотрено.
27. В прямом направлении движение осуществляется от Фатеевки по улице Дзержинского, далее по Разина с разворотом на перекрестке с Овчинникова и дальнейшей остановкой «Железнодорожный вокзал» (у магазина «М. Видео»).
В обратном направлении маршрут пролегает от остановки «Железнодорожный вокзал» (магазин «М. Видео») по улицам Разина, Дзержинского, Игуменка, Энергетиков до Фатеевки.
52а. Транспорт отправляется от ТК «Кольцо», далее следует по Доватора и Разина, разворачивается на перекрестке с Овчинникова, после чего следует к остановке «Железнодорожный вокзал» (магазин «М. Видео»), затем по Разина и Игуменка до Исаково. Обратное направление остается прежним.
65с. Маршрут начинается от Сада «Трубопрокатчик 4», проходит по улице Разина с разворотом на перекрестке с Овчинникова и далее до остановки «Железнодорожный вокзал» (магазин «М. Видео»). Движение в обратном направлении без изменений.
483. Автобусы выезжают из Парка Гагарина, проходят по улице Свободы до остановки «Железнодорожный вокзал» (магазин «М. Видео»), далее следуют по Разина, Дзержинского, Гагарина, Новороссийской до Старокамышинска. В обратном направлении маршрут сохраняется без изменений.
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