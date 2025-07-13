13 июля 2025

У железнодорожного вокзала в Челябинске перекроют движение

© Служба новостей «URA.RU»
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У желазнодорожного вокзала отремонтируют дорогу
У желазнодорожного вокзала отремонтируют дорогу Фото:

В Челябинске на восемь часов изменится схема движения у железнодорожного вокзала. Здесь будет проведен ремонт дороги.

«С 13 часов до 21 часа 14 июля будет закрыто движение по улице Железнодорожной от Камышовой до путепровода „Челябинск — Главный“. Ремонт дорожного покрытия», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

Маршруты общественного транспорта будут организованы следующим образом:

13к. В направлении от Областной больницы транспорт проследует по улицам Салтыкова, Профинтерна, Федорова, Доватора, Разина, Свободы, с конечной остановкой на Железнодорожном вокзале.

В обратную сторону движение будет осуществляться от Железнодорожного вокзала через улицы Железнодорожная, Доватора, Федорова, Профинтерна, Салтыкова до Областной больницы.

14а. Автобусы данного маршрута отправляются с АМЗ и проходят по улицам Свободы, Разина, Дзержинского, Игуменка до Новосиниглазово. Обратный путь остается без изменений.

18. Маршрут начинается от Автобусного парка и проходит по улицам Свободы, Разина, Дзержинского, Гагарина, Енисейской с конечной остановкой у завода ЛД. В обратном направлении изменений не предусмотрено.

27. В прямом направлении движение осуществляется от Фатеевки по улице Дзержинского, далее по Разина с разворотом на перекрестке с Овчинникова и дальнейшей остановкой «Железнодорожный вокзал» (у магазина «М. Видео»).

В обратном направлении маршрут пролегает от остановки «Железнодорожный вокзал» (магазин «М. Видео») по улицам Разина, Дзержинского, Игуменка, Энергетиков до Фатеевки.

52а. Транспорт отправляется от ТК «Кольцо», далее следует по Доватора и Разина, разворачивается на перекрестке с Овчинникова, после чего следует к остановке «Железнодорожный вокзал» (магазин «М. Видео»), затем по Разина и Игуменка до Исаково. Обратное направление остается прежним.

65с. Маршрут начинается от Сада «Трубопрокатчик 4», проходит по улице Разина с разворотом на перекрестке с Овчинникова и далее до остановки «Железнодорожный вокзал» (магазин «М. Видео»). Движение в обратном направлении без изменений.

483. Автобусы выезжают из Парка Гагарина, проходят по улице Свободы до остановки «Железнодорожный вокзал» (магазин «М. Видео»), далее следуют по Разина, Дзержинского, Гагарина, Новороссийской до Старокамышинска. В обратном направлении маршрут сохраняется без изменений.

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В Челябинске на восемь часов изменится схема движения у железнодорожного вокзала. Здесь будет проведен ремонт дороги. «С 13 часов до 21 часа 14 июля будет закрыто движение по улице Железнодорожной от Камышовой до путепровода „Челябинск — Главный“. Ремонт дорожного покрытия», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». Маршруты общественного транспорта будут организованы следующим образом: 13к. В направлении от Областной больницы транспорт проследует по улицам Салтыкова, Профинтерна, Федорова, Доватора, Разина, Свободы, с конечной остановкой на Железнодорожном вокзале. В обратную сторону движение будет осуществляться от Железнодорожного вокзала через улицы Железнодорожная, Доватора, Федорова, Профинтерна, Салтыкова до Областной больницы. 14а. Автобусы данного маршрута отправляются с АМЗ и проходят по улицам Свободы, Разина, Дзержинского, Игуменка до Новосиниглазово. Обратный путь остается без изменений. 18. Маршрут начинается от Автобусного парка и проходит по улицам Свободы, Разина, Дзержинского, Гагарина, Енисейской с конечной остановкой у завода ЛД. В обратном направлении изменений не предусмотрено. 27. В прямом направлении движение осуществляется от Фатеевки по улице Дзержинского, далее по Разина с разворотом на перекрестке с Овчинникова и дальнейшей остановкой «Железнодорожный вокзал» (у магазина «М. Видео»). В обратном направлении маршрут пролегает от остановки «Железнодорожный вокзал» (магазин «М. Видео») по улицам Разина, Дзержинского, Игуменка, Энергетиков до Фатеевки. 52а. Транспорт отправляется от ТК «Кольцо», далее следует по Доватора и Разина, разворачивается на перекрестке с Овчинникова, после чего следует к остановке «Железнодорожный вокзал» (магазин «М. Видео»), затем по Разина и Игуменка до Исаково. Обратное направление остается прежним. 65с. Маршрут начинается от Сада «Трубопрокатчик 4», проходит по улице Разина с разворотом на перекрестке с Овчинникова и далее до остановки «Железнодорожный вокзал» (магазин «М. Видео»). Движение в обратном направлении без изменений. 483. Автобусы выезжают из Парка Гагарина, проходят по улице Свободы до остановки «Железнодорожный вокзал» (магазин «М. Видео»), далее следуют по Разина, Дзержинского, Гагарина, Новороссийской до Старокамышинска. В обратном направлении маршрут сохраняется без изменений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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