В Сумах прогремел взрыв

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В Сумской и Харьковской областях действовало предупреждение о воздушной опасности
В Сумской и Харьковской областях действовало предупреждение о воздушной опасности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В городе Сумы на Украине был зафиксирован взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило местное издание «Общественное. Сумы».

«В Сумах было слышно звук взрыва», — пишет издание в своем telegram-канале. В момент инцидента в Сумской и Харьковской областях действовало предупреждение о воздушной опасности, что подтверждает информация с онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

С октября 2022 года на территории Украины периодически фиксируются ракетные и дроновые удары по объектам инфраструктуры. Российские военные заявляют, что их целью являются исключительно объекты оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что удары по жилым домам и социальной инфраструктуре не наносятся.

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В городе Сумы на Украине был зафиксирован взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило местное издание «Общественное. Сумы». «В Сумах было слышно звук взрыва», — пишет издание в своем telegram-канале. В момент инцидента в Сумской и Харьковской областях действовало предупреждение о воздушной опасности, что подтверждает информация с онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. С октября 2022 года на территории Украины периодически фиксируются ракетные и дроновые удары по объектам инфраструктуры. Российские военные заявляют, что их целью являются исключительно объекты оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что удары по жилым домам и социальной инфраструктуре не наносятся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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