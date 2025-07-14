В Сумах прогремел взрыв

В городе Сумы на Украине был зафиксирован взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило местное издание «Общественное. Сумы».
«В Сумах было слышно звук взрыва», — пишет издание в своем telegram-канале. В момент инцидента в Сумской и Харьковской областях действовало предупреждение о воздушной опасности, что подтверждает информация с онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
С октября 2022 года на территории Украины периодически фиксируются ракетные и дроновые удары по объектам инфраструктуры. Российские военные заявляют, что их целью являются исключительно объекты оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что удары по жилым домам и социальной инфраструктуре не наносятся.
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