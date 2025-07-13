13 июля 2025

На челябинском озере семья с битой избила двух девушек из-за музыки

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт начался из-за музыки
Конфликт начался из-за музыки Фото:

На озере Малый Кременкуль в Челябинской области семья с битой избила двух девушек, отдыхающих на берегу. В ГУ МВД России по Челябинской области сообщили URA.RU, что разбираются в ситуации.

«На место происшествия выезжали сотрудники полиции Сосновского района. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (Побои)», — уточнили в пресс-службе ведомства. В областном главке полиции добавили, что разбирательство в ситуации продолжается.

Конфликт между отдыхающими возник накануне вечером на территории СНТ «Чайка». Две девушки слушали музыку, когда на них напала семейная пара с детьми. Они избили битой одну девушку, вторую сбросили в воду, туда же отправился телефон пострадавшей. 

В результате драки у одной из девушек зафиксировано сотрясение мозга, а также синяки, ссадины и раны. Пострадавшие хотят добиться возбуждения уголовного дела. Как уточнили очевидцы, это не первый случай агрессивного поведения данной семьи.

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На озере Малый Кременкуль в Челябинской области семья с битой избила двух девушек, отдыхающих на берегу. В ГУ МВД России по Челябинской области сообщили URA.RU, что разбираются в ситуации. «На место происшествия выезжали сотрудники полиции Сосновского района. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (Побои)», — уточнили в пресс-службе ведомства. В областном главке полиции добавили, что разбирательство в ситуации продолжается. Конфликт между отдыхающими возник накануне вечером на территории СНТ «Чайка». Две девушки слушали музыку, когда на них напала семейная пара с детьми. Они избили битой одну девушку, вторую сбросили в воду, туда же отправился телефон пострадавшей.  В результате драки у одной из девушек зафиксировано сотрясение мозга, а также синяки, ссадины и раны. Пострадавшие хотят добиться возбуждения уголовного дела. Как уточнили очевидцы, это не первый случай агрессивного поведения данной семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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