На челябинском озере семья с битой избила двух девушек из-за музыки

На озере Малый Кременкуль в Челябинской области семья с битой избила двух девушек, отдыхающих на берегу. В ГУ МВД России по Челябинской области сообщили URA.RU, что разбираются в ситуации.
«На место происшествия выезжали сотрудники полиции Сосновского района. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (Побои)», — уточнили в пресс-службе ведомства. В областном главке полиции добавили, что разбирательство в ситуации продолжается.
Конфликт между отдыхающими возник накануне вечером на территории СНТ «Чайка». Две девушки слушали музыку, когда на них напала семейная пара с детьми. Они избили битой одну девушку, вторую сбросили в воду, туда же отправился телефон пострадавшей.
В результате драки у одной из девушек зафиксировано сотрясение мозга, а также синяки, ссадины и раны. Пострадавшие хотят добиться возбуждения уголовного дела. Как уточнили очевидцы, это не первый случай агрессивного поведения данной семьи.
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