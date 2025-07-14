На Дальнем Востоке исчез вертолет, летевший в Магадан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На борту пропавшего вертолета находились пять человек (архивное фото)
На борту пропавшего вертолета находились пять человек (архивное фото) Фото:

На Дальнем Востоке исчез вертолет Ми-8, на борту которого находились три члена экипажа и двое технических специалистов. Об этом информирует источник РЕН ТВ.

«Вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа и двумя техниками на борту пропал на Дальнем Востоке <...> Борт компании „Взлет“ вылетел из посёлка Охотск в Хабаровском крае и направлялся в Магадан», — пишет СМИ. 

Воздушное судно, принадлежащее компании «Взлет», осуществляло перелет из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан. Для проведения поисковых мероприятий с магаданской стороны был поднят самолет Ан-26, а из Охотска вылетел еще один вертолет Ми-8, уточнил собеседник издания. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Дальнем Востоке исчез вертолет Ми-8, на борту которого находились три члена экипажа и двое технических специалистов. Об этом информирует источник РЕН ТВ. «Вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа и двумя техниками на борту пропал на Дальнем Востоке <...> Борт компании „Взлет“ вылетел из посёлка Охотск в Хабаровском крае и направлялся в Магадан», — пишет СМИ.  Воздушное судно, принадлежащее компании «Взлет», осуществляло перелет из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан. Для проведения поисковых мероприятий с магаданской стороны был поднят самолет Ан-26, а из Охотска вылетел еще один вертолет Ми-8, уточнил собеседник издания. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...