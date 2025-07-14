На Дальнем Востоке исчез вертолет, летевший в Магадан

На Дальнем Востоке исчез вертолет Ми-8, на борту которого находились три члена экипажа и двое технических специалистов. Об этом информирует источник РЕН ТВ.
«Вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа и двумя техниками на борту пропал на Дальнем Востоке <...> Борт компании „Взлет“ вылетел из посёлка Охотск в Хабаровском крае и направлялся в Магадан», — пишет СМИ.
Воздушное судно, принадлежащее компании «Взлет», осуществляло перелет из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан. Для проведения поисковых мероприятий с магаданской стороны был поднят самолет Ан-26, а из Охотска вылетел еще один вертолет Ми-8, уточнил собеседник издания.
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