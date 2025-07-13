В пермской дорожной компании сменился директор

В крупнейшей пермской дорожно-строительной компании АО «Уралмостострой» произошли кадровые изменения. Новым генеральным директором назначен Василий Чекуров. Информация об этом размещена в базе данных СПАРК-Интерфакс.
«Ранее Василий Чекуров возглавлял уфимский филиал АО „Уралмостострой“ — „Мостоотряд №30“. К работе на новом месте он приступил 4 мюля. Предыдущий руководитель компании, Игорь Соболев, занимавший пост с 2017 года, покинул должность по состоянию здоровья», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
АО «Уралмостострой» является исполнителем ряда крупных государственных контрактов в Пермском крае. В апреле 2025 года компания завершила процесс перерегистрации юридического адреса из Уфы в Пермь. По итогам 2024 года выручка предприятия превысила 11 миллиардов рублей, а чистая прибыль составила 72 миллиона рублей.
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