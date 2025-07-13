13 июля 2025

Челябинская глава Первых Буравова рассказала, как вопросы подростков возвращают в детство

Светлана Буравова: за взрослым человеком хранятся непростые ситуации из детства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Светлана Буравова назвала молодежь Аргаяшского района приветливой и радушной
Светлана Буравова назвала молодежь Аргаяшского района приветливой и радушной Фото:

Открытые и искренние разговоры с детьми помогают глубоко погрузиться в детство спустя годы. Об этом сообщила председатель Движения Первых в Челябинской области Светлана Буравова после встречи с воспитанниками детского лагеря в Аргаяшском районе.

«Были вопросы, которые очень глубоко окунули меня в детство, в особые ситуации, которые я вспоминала и переживала заново. Я не могла не ответить детям, потому что знала, что многое очень важно для них услышать и прочувствовать. Хотя бы просто понять, что за каждым, даже с виду сильным и взрослым человеком, хранятся свои непростые ситуации из детства», — рассказала Буравова.

По ее словам, несмотря на рабочий формат выезда, получилось не только пообщаться с администрацией «Голубой волны» и вожатыми, но и зарядиться энергетикой детей. Во время общения ребята сначала задавали заранее подготовленные вопросы, но очень быстро диалог перешел в более личную плоскость.

Буравову поразила теплая атмосфера, в которой проходила встреча. В завершении участники обменялись объятиями. «Это самые дорогие объятия, потому что дети приходят без лишних слов, дарят свою доброту, и в этом я вижу свою поддержку и отклик в их сердцах от того, что они услышали», — отметила председатель.

Она также обратила внимание на особую черту аргаяшской молодежи — приветливость и открытость. Эту черту Буравова назвала культурным кодом района, отметив, что дети здесь всегда готовы подарить улыбку и поздороваться, даже если встречают незнакомого взрослого. Эта особенность, по ее мнению, проявляется и в лагере: участники делятся позитивом с ребятами из других муниципалитетов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Открытые и искренние разговоры с детьми помогают глубоко погрузиться в детство спустя годы. Об этом сообщила председатель Движения Первых в Челябинской области Светлана Буравова после встречи с воспитанниками детского лагеря в Аргаяшском районе. «Были вопросы, которые очень глубоко окунули меня в детство, в особые ситуации, которые я вспоминала и переживала заново. Я не могла не ответить детям, потому что знала, что многое очень важно для них услышать и прочувствовать. Хотя бы просто понять, что за каждым, даже с виду сильным и взрослым человеком, хранятся свои непростые ситуации из детства», — рассказала Буравова. По ее словам, несмотря на рабочий формат выезда, получилось не только пообщаться с администрацией «Голубой волны» и вожатыми, но и зарядиться энергетикой детей. Во время общения ребята сначала задавали заранее подготовленные вопросы, но очень быстро диалог перешел в более личную плоскость. Буравову поразила теплая атмосфера, в которой проходила встреча. В завершении участники обменялись объятиями. «Это самые дорогие объятия, потому что дети приходят без лишних слов, дарят свою доброту, и в этом я вижу свою поддержку и отклик в их сердцах от того, что они услышали», — отметила председатель. Она также обратила внимание на особую черту аргаяшской молодежи — приветливость и открытость. Эту черту Буравова назвала культурным кодом района, отметив, что дети здесь всегда готовы подарить улыбку и поздороваться, даже если встречают незнакомого взрослого. Эта особенность, по ее мнению, проявляется и в лагере: участники делятся позитивом с ребятами из других муниципалитетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...