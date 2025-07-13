Челябинская глава Первых Буравова рассказала, как вопросы подростков возвращают в детство

Открытые и искренние разговоры с детьми помогают глубоко погрузиться в детство спустя годы. Об этом сообщила председатель Движения Первых в Челябинской области Светлана Буравова после встречи с воспитанниками детского лагеря в Аргаяшском районе.
«Были вопросы, которые очень глубоко окунули меня в детство, в особые ситуации, которые я вспоминала и переживала заново. Я не могла не ответить детям, потому что знала, что многое очень важно для них услышать и прочувствовать. Хотя бы просто понять, что за каждым, даже с виду сильным и взрослым человеком, хранятся свои непростые ситуации из детства», — рассказала Буравова.
По ее словам, несмотря на рабочий формат выезда, получилось не только пообщаться с администрацией «Голубой волны» и вожатыми, но и зарядиться энергетикой детей. Во время общения ребята сначала задавали заранее подготовленные вопросы, но очень быстро диалог перешел в более личную плоскость.
Буравову поразила теплая атмосфера, в которой проходила встреча. В завершении участники обменялись объятиями. «Это самые дорогие объятия, потому что дети приходят без лишних слов, дарят свою доброту, и в этом я вижу свою поддержку и отклик в их сердцах от того, что они услышали», — отметила председатель.
Она также обратила внимание на особую черту аргаяшской молодежи — приветливость и открытость. Эту черту Буравова назвала культурным кодом района, отметив, что дети здесь всегда готовы подарить улыбку и поздороваться, даже если встречают незнакомого взрослого. Эта особенность, по ее мнению, проявляется и в лагере: участники делятся позитивом с ребятами из других муниципалитетов.
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