Свет пропал в более чем 20-ти домах
В Екатеринбурге утром 14 июля остались без электричества жильцы более 20-ти домов в квартале улиц Бакинских Комиссаров – Ярославская – Новаторов. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Свет пропал из-за аварии на сетях. Сейчас на месте работают специалисты», — пояснил собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу компании «Россети Урал», которая обслуживает эти дома. Ответ ожидается.
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