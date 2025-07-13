13 июля 2025

Сотни жильцов на Уралмаше остались без света

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свет пропал в более чем 20-ти домах
Свет пропал в более чем 20-ти домах Фото:

В Екатеринбурге утром 14 июля остались без электричества жильцы более 20-ти домов в квартале улиц Бакинских Комиссаров – Ярославская – Новаторов. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Свет пропал из-за аварии на сетях. Сейчас на месте работают специалисты», — пояснил собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу компании «Россети Урал», которая обслуживает эти дома. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге утром 14 июля остались без электричества жильцы более 20-ти домов в квартале улиц Бакинских Комиссаров – Ярославская – Новаторов. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Свет пропал из-за аварии на сетях. Сейчас на месте работают специалисты», — пояснил собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу компании «Россети Урал», которая обслуживает эти дома. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...