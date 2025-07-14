Стало известно количество людей на борту пропавшего Ми-8 на Дальнем Востоке

На борту вертолета Ми-8Т, пропавшего в Хабаровском крае, находятся пять человек, на его поиски вылетели специальные воздушные суда. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Предварительно: на борту Ми-8Т — пять человек (три члена экипажа и два технических специалиста)», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. В установленное время вертолет, совершавший перелет из Охотска в Магадан, не вышел на связь.
Сейчас пропавшее воздушное судно ищут поисково-спасательные воздушные суда со спасателями: самолет Ан-26 у Магадана и вертолет Ми-8 у Охотска. Также ко взлету готовится вертолет Ми-8 в Хабаровске.
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