Стало известно количество людей на борту пропавшего Ми-8 на Дальнем Востоке

Росавиация: на борту пропавшего на Дальнем Востоке Ми-8 находилось пять человек
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Вертолет Ми-8Т не вышел на связь при перелете из Охотска в Магадан
Вертолет Ми-8Т не вышел на связь при перелете из Охотска в Магадан Фото:

На борту вертолета Ми-8Т, пропавшего в Хабаровском крае, находятся пять человек, на его поиски вылетели специальные воздушные суда. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. 

«Предварительно: на борту Ми-8Т — пять человек (три члена экипажа и два технических специалиста)», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. В установленное время вертолет, совершавший перелет из Охотска в Магадан, не вышел на связь.

Сейчас пропавшее воздушное судно ищут поисково-спасательные воздушные суда со спасателями: самолет Ан-26 у Магадана и вертолет Ми-8 у Охотска. Также ко взлету готовится вертолет Ми-8 в Хабаровске.

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На борту вертолета Ми-8Т, пропавшего в Хабаровском крае, находятся пять человек, на его поиски вылетели специальные воздушные суда. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.  «Предварительно: на борту Ми-8Т — пять человек (три члена экипажа и два технических специалиста)», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. В установленное время вертолет, совершавший перелет из Охотска в Магадан, не вышел на связь. Сейчас пропавшее воздушное судно ищут поисково-спасательные воздушные суда со спасателями: самолет Ан-26 у Магадана и вертолет Ми-8 у Охотска. Также ко взлету готовится вертолет Ми-8 в Хабаровске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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