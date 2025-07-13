Челябинка несколько раз резала сожителя: после рецидива ее закрыли в колонии

Верхнеуфалейский горсуд Челябинской области отправил в колонию местную жительницу, напавшую на сожителя с ножом. Это уже не первый случай: ранее ее судили за аналогичные нападения, но она отделывалась условными сроками. Очередной рецидив привел к ужесточению наказания, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
«Вступил в законную силу приговор Верхнеуфалейского городского суда в отношении Елены Н., признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „з“ ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вред здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок два с половиной года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что в 2018 году женщину судили за подобное нападение. Тогда ей назначили условный срок. В январе 2025 года она напала на сожителя, нанеся ему не менее восьми ударов ножом. В марте история повторилась.
В суде женщина признала вину, раскаялась. Сообщила, что уже помирилась с сожителем. Но факт рецидива был учтен судом при вынесении приговора.
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