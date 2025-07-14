Начальник Генштаба ВС РФ и первый замминистра обороны Валерий Герасимов лично проверил как соединения общевойсковой армии группировки «Центр» выполняют боевые задачи на красноармейском направлении в зоне СВО. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны РФ.
«В ходе работы на передовых пунктах управления данных соединений генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командиров соединений, командующего армией, других должностных лиц группировки войск „Центр“ о сложившейся обстановке и результатах выполнения задач в зоне ответственности», — передали агентству в пресс-службе ведомства.
По результатам проверки начальник Генштаба высоко оценил успехи группировки при освобождении территорий в ДНР. Также совместно с командованием боевого соединения Валерий Герасимов подвел промежуточные итоги и определил задачи для последующих действий военных в зоне спецоперации.
Сегодня в Минобороны сообщили, что бойцы из группировки войск «Центр» освободили Маяк в Донецкой Народной Республике. Также в Запорожской области войсковое соединение «Восток» в этот же день вязло под контроль Малиновку.
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