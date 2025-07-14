Начальник Генштаба Герасимов лично проверил готовность группировки «Центр». Видео

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Герасимов высоко оценил действий военных из группировки «Центр» в рамках освобождения от бойцов противника территорий в ДНР
Герасимов высоко оценил действий военных из группировки «Центр» в рамках освобождения от бойцов противника территорий в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Начальник Генштаба ВС РФ и первый замминистра обороны Валерий Герасимов лично проверил как соединения общевойсковой армии группировки «Центр» выполняют боевые задачи на красноармейском направлении в зоне СВО. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны РФ. 

«В ходе работы на передовых пунктах управления данных соединений генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командиров соединений, командующего армией, других должностных лиц группировки войск „Центр“ о сложившейся обстановке и результатах выполнения задач в зоне ответственности», — передали агентству в пресс-службе ведомства. 

По результатам проверки начальник Генштаба высоко оценил успехи группировки при освобождении территорий в ДНР. Также совместно с командованием боевого соединения Валерий Герасимов подвел промежуточные итоги и определил задачи для последующих действий военных в зоне спецоперации. 

Сегодня в Минобороны сообщили, что бойцы из группировки войск «Центр» освободили Маяк в Донецкой Народной Республике. Также в Запорожской области войсковое соединение «Восток» в этот же день вязло под контроль Малиновку. 

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Начальник Генштаба ВС РФ и первый замминистра обороны Валерий Герасимов лично проверил как соединения общевойсковой армии группировки «Центр» выполняют боевые задачи на красноармейском направлении в зоне СВО. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны РФ.  «В ходе работы на передовых пунктах управления данных соединений генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командиров соединений, командующего армией, других должностных лиц группировки войск „Центр“ о сложившейся обстановке и результатах выполнения задач в зоне ответственности», — передали агентству в пресс-службе ведомства.  По результатам проверки начальник Генштаба высоко оценил успехи группировки при освобождении территорий в ДНР. Также совместно с командованием боевого соединения Валерий Герасимов подвел промежуточные итоги и определил задачи для последующих действий военных в зоне спецоперации.  Сегодня в Минобороны сообщили, что бойцы из группировки войск «Центр» освободили Маяк в Донецкой Народной Республике. Также в Запорожской области войсковое соединение «Восток» в этот же день вязло под контроль Малиновку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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