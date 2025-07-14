Вооруженными силами РФ были освобождены населенные пункты Малиновка в Запорожской области и Маяк в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Малиновка Запорожской области», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Помимо этого, с помощью действий группировки войск «Центр», был освобожден и другой населенный пункт — Маяк в ДНР.
Сообщается, что ВС РФ продвинулись и в других направлениях. Группировка войск «Запад» улучшила свое положение, а потери ВСУ составили 220 солдат. Подразделение группировки «Юг» также продвинулось, а ВСУ потеряли до 130 военнослужащих. Войска группировки «Днепр» также добились успехов в продвижении, а также уничтожили до 60 украинских солдат. И группировка «Север» улучшила свое тактическое положение в сумском и харьковском направлениях, и уничтожила до 150 солдат Украины.
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