Жители Елабуги остались без праздников из-за угрозы БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Массовые мероприятия отменены в Елабуге из-за опасности атаки беспилотников
Массовые мероприятия отменены в Елабуге из-за опасности атаки беспилотников Фото:

В Елабуге отменили массовые мероприятия в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Елабужского муниципального района Татарстана Рустем Нуриев.

«На основании текущей оперативной обстановки нами принимается решение об отмене массовых мероприятий. Главный приоритет — защита жизни и здоровья каждого жителя Елабуги», — написал он в социальных сетях. 

По его словам, при обнаружении потенциальной опасности вводится режим «Беспилотная опасность», в рамках которого временно ограничивается скорость доступа к мобильному интернету и осуществляется оповещение жителей посредством SMS-сообщений. В отдельных районах, если ситуация того требует, могут быть задействованы системы звукового оповещения с помощью сирен. Рустем Нуриев подчеркнул, что снижение скорости мобильного интернета является вынужденной, но необходимой мерой для обеспечения безопасности населения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Елабуге отменили массовые мероприятия в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Елабужского муниципального района Татарстана Рустем Нуриев. «На основании текущей оперативной обстановки нами принимается решение об отмене массовых мероприятий. Главный приоритет — защита жизни и здоровья каждого жителя Елабуги», — написал он в социальных сетях.  По его словам, при обнаружении потенциальной опасности вводится режим «Беспилотная опасность», в рамках которого временно ограничивается скорость доступа к мобильному интернету и осуществляется оповещение жителей посредством SMS-сообщений. В отдельных районах, если ситуация того требует, могут быть задействованы системы звукового оповещения с помощью сирен. Рустем Нуриев подчеркнул, что снижение скорости мобильного интернета является вынужденной, но необходимой мерой для обеспечения безопасности населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...