Жители Елабуги остались без праздников из-за угрозы БПЛА

В Елабуге отменили массовые мероприятия в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Елабужского муниципального района Татарстана Рустем Нуриев.
«На основании текущей оперативной обстановки нами принимается решение об отмене массовых мероприятий. Главный приоритет — защита жизни и здоровья каждого жителя Елабуги», — написал он в социальных сетях.
По его словам, при обнаружении потенциальной опасности вводится режим «Беспилотная опасность», в рамках которого временно ограничивается скорость доступа к мобильному интернету и осуществляется оповещение жителей посредством SMS-сообщений. В отдельных районах, если ситуация того требует, могут быть задействованы системы звукового оповещения с помощью сирен. Рустем Нуриев подчеркнул, что снижение скорости мобильного интернета является вынужденной, но необходимой мерой для обеспечения безопасности населения.
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