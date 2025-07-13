13 июля 2025

Челябинский балет «Мата Хари» претендует на престижную театральную премию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Голосование продлится до конца лета
Голосование продлится до конца лета Фото:

Балет «Мата Хари» челябинского театра оперы и балета имени Глинки вошел в лонг-лист престижной премии «Звезда Театрала-2025». Спектакль номинирован в категории «Лучший музыкальный спектакль», а прима-балерина Виктория Дедюлькина — в номинации «Лучшая женская роль», сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.

«Театр оперы и балета имени Глинки вошел в лонг-лист премии „Звезда Театрала-2025“. Балет „Мата Хари“ в постановке Надежды Калининой попал в номинацию „Лучший музыкальный спектакль“, а исполнительница главной партии Виктория Дедюлькина заявлена в номинации „Лучшая женская роль. Музыкальный спектакль“», — отметили в пресс-службе.

«Звезда Театрала» является единственной независимой премией зрительских симпатий в России. Проголосовать за любимый балет можно на сайте премии до 31 августа. Зрительские голоса определят, попадет ли «Мата Хари» и другие постановки в шорт-лист и смогут ли они побороться за главный приз.

Как указано на сайте театра, премьера балета «Мата Хари» в Челябинске состоялась 7 июня 2024 года. Спектакль посвящен знаменитой танцовщице и шпионке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Балет «Мата Хари» челябинского театра оперы и балета имени Глинки вошел в лонг-лист престижной премии «Звезда Театрала-2025». Спектакль номинирован в категории «Лучший музыкальный спектакль», а прима-балерина Виктория Дедюлькина — в номинации «Лучшая женская роль», сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области. «Театр оперы и балета имени Глинки вошел в лонг-лист премии „Звезда Театрала-2025“. Балет „Мата Хари“ в постановке Надежды Калининой попал в номинацию „Лучший музыкальный спектакль“, а исполнительница главной партии Виктория Дедюлькина заявлена в номинации „Лучшая женская роль. Музыкальный спектакль“», — отметили в пресс-службе. «Звезда Театрала» является единственной независимой премией зрительских симпатий в России. Проголосовать за любимый балет можно на сайте премии до 31 августа. Зрительские голоса определят, попадет ли «Мата Хари» и другие постановки в шорт-лист и смогут ли они побороться за главный приз. Как указано на сайте театра, премьера балета «Мата Хари» в Челябинске состоялась 7 июня 2024 года. Спектакль посвящен знаменитой танцовщице и шпионке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...