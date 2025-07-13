Челябинский балет «Мата Хари» претендует на престижную театральную премию

Балет «Мата Хари» челябинского театра оперы и балета имени Глинки вошел в лонг-лист престижной премии «Звезда Театрала-2025». Спектакль номинирован в категории «Лучший музыкальный спектакль», а прима-балерина Виктория Дедюлькина — в номинации «Лучшая женская роль», сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.
«Театр оперы и балета имени Глинки вошел в лонг-лист премии „Звезда Театрала-2025“. Балет „Мата Хари“ в постановке Надежды Калининой попал в номинацию „Лучший музыкальный спектакль“, а исполнительница главной партии Виктория Дедюлькина заявлена в номинации „Лучшая женская роль. Музыкальный спектакль“», — отметили в пресс-службе.
«Звезда Театрала» является единственной независимой премией зрительских симпатий в России. Проголосовать за любимый балет можно на сайте премии до 31 августа. Зрительские голоса определят, попадет ли «Мата Хари» и другие постановки в шорт-лист и смогут ли они побороться за главный приз.
Как указано на сайте театра, премьера балета «Мата Хари» в Челябинске состоялась 7 июня 2024 года. Спектакль посвящен знаменитой танцовщице и шпионке.
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