В Ханты-Мансийском автономном округе средняя зарплата превысила 81 тысячу рублей. Работодатели стали предлагать сотрудникам на 1% больше, чем месяцем ранее, сообщают аналитики Head Hunter.
«В июне средняя предлагаемая заработная плата в ХМАО составила 81 289 рублей. В мае показатель был на уровне 80 537 рублей. За месяц рост — чуть менее одного процента», — следует из статистики сервиса. При этом в начале года компании в среднем были готовы платить больше — около 87 тысяч рублей.
Чаще всего летом жители Югры ищут работу в сфере туризма и гостинично-ресторанном бизнесе. За месяц число таких резюме выросло на 11%. А вот работодатели больше заинтересованы в кадрах для спортклубов и салонов красоты — спрос вырос на 40%.
Реже всего югорчане стали искать работу в сфере страхования (-11%). Компании тем временем оказались менее заинтересованы в юристах и специалистах по закупкам (-20%).
Ранее URA.RU рассказывало о прибыльных летних подработках. Среди высокооплачиваемых вакансий, по данным «Авито», тогда оказались сборщики кедровых шишек с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц.
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