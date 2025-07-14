14 июля 2025

В ХМАО грядет резкий дефицит съемных квартир

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дефицит квартир в Югре ожидают к концу лета
Дефицит квартир в Югре ожидают к концу лета Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе к концу лета прогнозируют сокращение числа съемных квартир на рынке из-за старта делового сезона. Риелторы ожидают, что в первую очередь жители разберут дешевое жилье. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертами «Этажей».

«Если мы говорим про долгосрочную аренду, то структура предложения меняется. Из общего объема уходят дешевые квартиры и остаются дорогие. Естественно, средняя цена растет», — пояснил агентству ведущий аналитик компании Александр Иванов. Пик сезонного спроса на долгосрочную аренду приходится на август-сентябрь.

Но рынок может начать сжиматься и раньше — чтобы сэкономить некоторые арендаторы стараются снять жилье до повышения спроса. Прежде всего в это время съемными квартирами интересуются студенты, вахтовики и организации, чтобы поселить сотрудников.

Средняя цена аренды во время старта делового сезона растет из-за сокращения числа дешевого жилья. Но риелторы допускают, что на фоне высокого спроса стоимость съемных квартир все же может незначительно меняться. Например, в пределах 5-10%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре обвалился спрос на съемные квартиры. Ситуацию связывали с летним затишьем на рынке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе к концу лета прогнозируют сокращение числа съемных квартир на рынке из-за старта делового сезона. Риелторы ожидают, что в первую очередь жители разберут дешевое жилье. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертами «Этажей». «Если мы говорим про долгосрочную аренду, то структура предложения меняется. Из общего объема уходят дешевые квартиры и остаются дорогие. Естественно, средняя цена растет», — пояснил агентству ведущий аналитик компании Александр Иванов. Пик сезонного спроса на долгосрочную аренду приходится на август-сентябрь. Но рынок может начать сжиматься и раньше — чтобы сэкономить некоторые арендаторы стараются снять жилье до повышения спроса. Прежде всего в это время съемными квартирами интересуются студенты, вахтовики и организации, чтобы поселить сотрудников. Средняя цена аренды во время старта делового сезона растет из-за сокращения числа дешевого жилья. Но риелторы допускают, что на фоне высокого спроса стоимость съемных квартир все же может незначительно меняться. Например, в пределах 5-10%. Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре обвалился спрос на съемные квартиры. Ситуацию связывали с летним затишьем на рынке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...