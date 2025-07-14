В ХМАО грядет резкий дефицит съемных квартир

В Ханты-Мансийском автономном округе к концу лета прогнозируют сокращение числа съемных квартир на рынке из-за старта делового сезона. Риелторы ожидают, что в первую очередь жители разберут дешевое жилье. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертами «Этажей».
«Если мы говорим про долгосрочную аренду, то структура предложения меняется. Из общего объема уходят дешевые квартиры и остаются дорогие. Естественно, средняя цена растет», — пояснил агентству ведущий аналитик компании Александр Иванов. Пик сезонного спроса на долгосрочную аренду приходится на август-сентябрь.
Но рынок может начать сжиматься и раньше — чтобы сэкономить некоторые арендаторы стараются снять жилье до повышения спроса. Прежде всего в это время съемными квартирами интересуются студенты, вахтовики и организации, чтобы поселить сотрудников.
Средняя цена аренды во время старта делового сезона растет из-за сокращения числа дешевого жилья. Но риелторы допускают, что на фоне высокого спроса стоимость съемных квартир все же может незначительно меняться. Например, в пределах 5-10%.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре обвалился спрос на съемные квартиры. Ситуацию связывали с летним затишьем на рынке.
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