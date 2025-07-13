В Екатеринбурге 18-летний парень улетел с самоката на скорости более 30-ти километров в час, врезавшись в бордюр. Молодой человек заработал перелом ключицы и черепно-мозговую травму, рассказали в пресс-службе областного минздрава.
"Перелетев через руль, водитель упал, сильно ударившись головой. Скорая доставила пострадавшего в СОКБ №1. Медики диагностировали перелом ключицы и черепно-мозговую травму, которая привела к образованию стремительно растущей внутричерепной гематомы, и приняли решение провести операцию", — пояснили там.
Травма осложнилась хронической почечной недостаточностью у пациента. Он в течение двух лет получает гемодиализ. "Для таких пациентов характерна повышенная кровоточивость тканей. Особое внимание в ходе операции уделялось гемостазу", — сказал нейрохирург учреждения Михаил Усов. Через две недели после операции парня выписали из стационара.
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