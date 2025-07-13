13 июля 2025

В Екатеринбурге 18-летний самокатчик разбился на полной скорости. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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От столкновения самокатчик перелетел через руль, ударившись головой (архивное фото)
От столкновения самокатчик перелетел через руль, ударившись головой (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 18-летний парень улетел с самоката на скорости более 30-ти километров в час, врезавшись в бордюр. Молодой человек заработал перелом ключицы и черепно-мозговую травму, рассказали в пресс-службе областного минздрава.

"Перелетев через руль, водитель упал, сильно ударившись головой. Скорая доставила пострадавшего в СОКБ №1. Медики диагностировали перелом ключицы и черепно-мозговую травму, которая привела к образованию стремительно растущей внутричерепной гематомы, и приняли решение провести операцию", — пояснили там.

Травма осложнилась хронической почечной недостаточностью у пациента. Он в течение двух лет получает гемодиализ. "Для таких пациентов характерна повышенная кровоточивость тканей. Особое внимание в ходе операции уделялось гемостазу", — сказал нейрохирург учреждения Михаил Усов. Через две недели после операции парня выписали из стационара.

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В Екатеринбурге 18-летний парень улетел с самоката на скорости более 30-ти километров в час, врезавшись в бордюр. Молодой человек заработал перелом ключицы и черепно-мозговую травму, рассказали в пресс-службе областного минздрава. "Перелетев через руль, водитель упал, сильно ударившись головой. Скорая доставила пострадавшего в СОКБ №1. Медики диагностировали перелом ключицы и черепно-мозговую травму, которая привела к образованию стремительно растущей внутричерепной гематомы, и приняли решение провести операцию", — пояснили там. Травма осложнилась хронической почечной недостаточностью у пациента. Он в течение двух лет получает гемодиализ. "Для таких пациентов характерна повышенная кровоточивость тканей. Особое внимание в ходе операции уделялось гемостазу", — сказал нейрохирург учреждения Михаил Усов. Через две недели после операции парня выписали из стационара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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