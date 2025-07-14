Сальдо рассказал о пострадавших мирных жителях в результате удара ВСУ

За сутки пострадали трое мирных жителей в Херсонской области. Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Владимир Сальдо.
«За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима пострадали три мирных жителя», — заявил Сальдо в своем telegram-канале. В результате атаки ВСУ в Алешках ранена женщина, а также двое мужчин подорвались на минах. Все пострадавшие доставлены в местную больницу.
В материале также указано, что в Каховке поврежден частный жилой дом и вспыхнули лесные пожары площадью 91,5 гектара в Алешкинском, Голопристанском, Горностаевском, Новотроицком и Чаплинском округах. Также силами ВСУ были обстреляны населенные пункты Новая Каховка, Горностаевка, Днепряны, Каиры, Заводовка и Великая Лепетиха.
Недавно в Херсонской области, в Алешках, также после удара ВСУ под завалами пятиэтажного дома находились десятки людей. К месту происшествия прибывали спасательные службы, но дроны Украины не подпускали их. Об этом сообщал «ОТР».
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