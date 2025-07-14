Сальдо рассказал о пострадавших мирных жителях в результате удара ВСУ

В Херсонской области пострадали трое мирных жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Двое жителей в Алешках подорвались на минах ВСУ, сообщает Владимир Сальдо
Двое жителей в Алешках подорвались на минах ВСУ, сообщает Владимир Сальдо Фото:

За сутки пострадали трое мирных жителей в Херсонской области. Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Владимир Сальдо.

«За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима пострадали три мирных жителя», — заявил Сальдо в своем telegram-канале. В результате атаки ВСУ в Алешках ранена женщина, а также двое мужчин подорвались на минах. Все пострадавшие доставлены в местную больницу.

В материале также указано, что в Каховке поврежден частный жилой дом и вспыхнули лесные пожары площадью 91,5 гектара в Алешкинском, Голопристанском, Горностаевском, Новотроицком и Чаплинском округах. Также силами ВСУ были обстреляны населенные пункты Новая Каховка, Горностаевка, Днепряны, Каиры, Заводовка и Великая Лепетиха.

Недавно в Херсонской области, в Алешках, также после удара ВСУ под завалами пятиэтажного дома находились десятки людей. К месту происшествия прибывали спасательные службы, но дроны Украины не подпускали их. Об этом сообщал «ОТР».

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За сутки пострадали трое мирных жителей в Херсонской области. Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Владимир Сальдо. «За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима пострадали три мирных жителя», — заявил Сальдо в своем telegram-канале. В результате атаки ВСУ в Алешках ранена женщина, а также двое мужчин подорвались на минах. Все пострадавшие доставлены в местную больницу. В материале также указано, что в Каховке поврежден частный жилой дом и вспыхнули лесные пожары площадью 91,5 гектара в Алешкинском, Голопристанском, Горностаевском, Новотроицком и Чаплинском округах. Также силами ВСУ были обстреляны населенные пункты Новая Каховка, Горностаевка, Днепряны, Каиры, Заводовка и Великая Лепетиха. Недавно в Херсонской области, в Алешках, также после удара ВСУ под завалами пятиэтажного дома находились десятки людей. К месту происшествия прибывали спасательные службы, но дроны Украины не подпускали их. Об этом сообщал «ОТР».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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