Управление госэкспертизы Свердловской области одобрило проект строительства дублера проспекта Космонавтов с третьей попытки. Новая дорога пройдет в обход Верхней Пышмы и обеспечит подъезд к Екатеринбургу, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Автодорогу в обход Верхней Пышмы с подъездом к Екатеринбургу реконструируют. Работы пройдут в два этапа», — пояснили там.
На первом этапе будет построена четырехполосная магистраль протяженностью 4,3 километра, соединяющая Екатеринбургскую кольцевую автодорогу (ЕКАД) и улицу Фрезеровщиков. Планируется стройка моста через реку Пышму и изменение ее русла. Также вдоль тротуара рядом с лесопарком «Пышминские Озерки» предусмотрена велодорожка, а на всей протяженности дороги появятся два наземных нерегулируемых пешеходных перехода.
Следующий этап предполагает создание развязки, которая обеспечит выезд из микрорайона «Изумрудный бор» на ЕКАД. Помимо этого проект включает строительство очистных сооружений, площадки пункта управления системой транспортной безопасности и возведение трансформаторной подстанции.
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