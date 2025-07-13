«Клан посыпался»: в ХМАО скандальный спикер думы подал в отставку

Председатель городской думы Пыть-Яха (ХМАО) подал в отставку. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что спикер Дмитрий Уреки сложил полномочия председателя думы, но попросил оставить его простым депутатом.
«После ухода главы молдавского клана в администрации (экс-заместителя мэра Венеры Стефогло) его позиции пошатнулись, и он решил отказаться от зарплаты и перспектив получить муниципальную пенсию. Клан разваливается — новый глава уже начал чистки. Однако в городе распространяются слухи, что Уреки уже заинтересовались силовики», — сообщает инсайдер.
Врио спикера будет зампред думы Сергей Зайцев — последний оставшийся в думе на постоянной основе депутат. Уреки подтвердил информацию. Он заявил в беседе с журналистом URA.RU, что покидает пост, «чтобы снять некий негатив, связанный с его личностью». «Тем самым надеюсь сохранить конструктивные рабочие отношения между органами власти», — подчеркнул депутат.
При Уреки дума вопреки протесту прокуратуры приняла закон о «золотых пенсиях» чиновникам, устраивала бойкоты депутату Людмиле Завадской из-за ее критики качества строительства и ЖКХ в городе. Уреки также пошел против воли окружного внупола, вернув должность главы аппарата думы своей ставленнице Лидии Клочко и сохранив зарплату сразу двум депутатам — себе и заму. Ранее эта должность была упразднена решением думы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе подсчитали траты на экс-главу депфина. По данным источников URA.RU, бывшая замглавы по финансам Венера Стефогло получила при увольнении более 2,1 млн рублей и муниципальную пенсию порядка 270 тысяч. Чиновница считалась негласным главой одного из кланов, который сохранился еще со времен руководства городом бывшего мэра Родики Стадлер.
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