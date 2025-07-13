«Золотой парашют и золотая пенсия»: уход на пенсию вице-мэра из ХМАО обойдется в миллионы

В Пыть-Яхе (ХМАО) подсчитали траты на экс-главу депфина. По данным источников URA.RU, бывшая замглавы по финансам Венера Стефогло получила при увольнении более 2,1 млн рублей. Из них почти миллион — компенсация за неиспользованный отпуск.
«Выплата в связи с выходом на пенсию — 1,162 418 рублей. Расчет при увольнении — 956 346 рублей, это компенсация за неиспользованный отпуск — Стефогло накопила более 80 дней», — сообщает инсайдер.
По словам другого источника в мэрии, за экс-чиновницей пока остается муниципальная квартира, где они проживают вместе с мужем, замом главы местного ДК «Россия» по безопасности. Именно благодаря работе супруга семейство все еще сохраняет право на найм жилплощади, принадлежащей мэрии. «Пара продала свое жилье, а тратиться на аренду при зарплате более 300 тысяч экс-чиновница считала нецелесообразным», — уточнил собеседник.
Несмотря на общественный резонанс и негативную оценку прокуратуры, при бывшем мэре Дмитрии Горбунове были согласованы новые размеры муниципальных пенсий. «Подконтрольная Стефогло и ее ставленникам дума приняла такое решение. Так что дотационному Пыть-Яху придется тратить еще 270 тысяч рублей ежемесячно только на экс-главу депфина, если депутаты не инициируют новые поправки и не пересмотрит выплаты. Правом на такую же пенсию может воспользоваться председатель Счетной палаты Елена Баляева, а также председатель думы и его зам, работающие на освобожденной основе, если сохранят свои должности до конца созыва», — сообщает инсайдер.
Собеседник предоставил в редакцию подтверждающую документацию. В мэрии Пыть-Яха отказались раскрывать точные размеры выплат Стефогло, ссылаясь на закон о защите персональных данных.
Венера Стефогло покинула пост замглавы Пыть-Яха по финансам после внепланового выхода на пенсию, проработав после отпуска всего один день. Ее отставку связали с приходом новой команды мэра Сергея Елишева и внутренними конфликтами в администрации. Ранее сообщалось, что после ухода она сможет претендовать на значительные компенсационные выплаты и муниципальную пенсию.
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