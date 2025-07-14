Закрытие «Славянского базара»: как прошел главный фестиваль лета в Витебске

Этим летом в Витебск вновь прилетели артисты со всех уголков мира. «Славянский базар» уже в 34-й раз объединил в одном месте талантливых музыкантов и театралов со всего мира. О том, как прошло закрытие фестиваля и кто получил главные призы — в материале URA.RU.
Что такое «Славянский базар»
«Славянский базар» — это международный фестиваль искусств, который проходит в Витебске вот уже в 34-й раз. С 8 по 14 июля 2025 года Беларусь приняла гостей из десятков стран, превратив Витебск в настоящую столицу искусства. Фестиваль объединил концерты звезд эстрады, театральные постановки, художественные выставки, международные конкурсы и творческие встречи.
Особую значимость фестивалю придавали творческие состязания — детский и взрослый конкурсы исполнителей эстрадной песни. Участники из разных стран соревновались в двух турах: первом, с мировыми хитами, и втором — со славянскими песнями. Жюри оценивало не только вокал, но и поведение на сцене, а также оригинальность исполнения.
Кроме музыки, «Славянский базар» предложил насыщенную театральную и выставочную программы. Спектакли, балет, постановки по произведениям Шукшина и Андерсена, экспозиции классического и современного искусства сделали фестиваль многогранным культурным событием.
Как завершился «Славянский базар»
В воскресенье, 13 июля, в Летнем амфитеатре Витебска состоялось торжественное закрытие фестиваля. Фестиваль завершился масштабным концертом, в котором приняли участие ведущие артисты из Беларуси, России, Казахстана и других стран. Вечер стал ярким финальным аккордом марафона музыки, творчества и дружбы народов.
На сцене выступили Лариса Долина, Олег Газманов, Таисия Повалий и другие известные исполнители. Зрителей особенно тронуло совместное выступление Ивана Мальцева и южнокорейского исполнителя Ли Ен Сона. Завершая церемонию, заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич отметила, что «Славянский базар» остается живым культурным мостом между странами и народами.
Кто победил на конкурсе фестиваля «Славянский базар»
Главным событием церемонии стало объявление победителей конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2025». Гран-при фестиваля была удостоена Алмагуль Батталиева из Казахстана. Первая премия досталась Валерии Бернатович из Беларуси, вторая премия — Давиду Киракосяну из Армении и Доменико Барбера из Италии, а третью премию получили Эрик Ахметов из России и Рыскельди Старбеков из Кыргызстана.
Некоторые участники получили особенные награды. Премию имени Владимира Мулявина за национальную тематику и художественное мастерство получил Михаил Назаро из Молдовы. Приз «Песня — путь к содружеству» был вручен Сабине Асим из Азербайджана. А специальный приз Президента Республики Беларусь «Славянская надежда» получил Рыскельди Старбеков из Кыргызстана.
Когда состоится следующий «Славянский базар»
Подготовка к юбилейному, 35-му Международному фестивалю «Славянский базар», уже в полном разгаре. По предварительным планам, он состоится с 7 по 15 июля 2026 года в Витебске. В эти дни зрителей ждут пять конкурсных, театральных, выставочных и музыкальных площадок, а фестиваль вновь станет центром творческой жизни Восточной Европы.
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