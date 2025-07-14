Владимир Зеленский предложил нового главу правительства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко, на которой предложил последней возглавить правительство Украины. Информацию об этом он опубликовал в своем telegram-канале.
«Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», — сказано в материале. Помимо этого, на встрече были обсуждены выполнения договоренностей с партнерами из Европы и США, а также различные программы поддержки украинцев и масштабирование собственного производства оружия на Украине.
Юлия Свириденко является первым вице-примьер-министром Украины с 4 ноября 2021 года. Ранее она была заместителем руководителя офиса президента Украины.
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