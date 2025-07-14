Владимир Зеленский предложил нового главу правительства Украины

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Зеленский предложил вице-примьер-министру Юлии Свериденко возглавить правительство Украины
Зеленский предложил вице-примьер-министру Юлии Свериденко возглавить правительство Украины Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко, на которой предложил последней возглавить правительство Украины. Информацию об этом он опубликовал в своем telegram-канале.

«Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», — сказано в материале. Помимо этого, на встрече были обсуждены выполнения договоренностей с партнерами из Европы и США, а также различные программы поддержки украинцев и масштабирование собственного производства оружия на Украине.

Юлия Свириденко является первым вице-примьер-министром Украины с 4 ноября 2021 года. Ранее она была заместителем руководителя офиса президента Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко, на которой предложил последней возглавить правительство Украины. Информацию об этом он опубликовал в своем telegram-канале. «Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», — сказано в материале. Помимо этого, на встрече были обсуждены выполнения договоренностей с партнерами из Европы и США, а также различные программы поддержки украинцев и масштабирование собственного производства оружия на Украине. Юлия Свириденко является первым вице-примьер-министром Украины с 4 ноября 2021 года. Ранее она была заместителем руководителя офиса президента Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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