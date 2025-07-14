Куратор пермских мэров отстоял свою честь в суде

Апелляция не нашла конфликта интересов у экс-главы Кунгура Лысанова
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, лысанов вадим
Вадим Лысанов уволился зимой 2025 года Фото:

Пермский краевой суд в апелляции поддержал экс-главу Кунгура и руководителя краевого совета глав Вадима Лысанова, у которого прокуратура нашла конфликт интересов. Якобы у него сложились близкие отношения с руководителем одного из муниципальных учреждений. Апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции, который отказал прокуратуре в удовлетворении иска, следует их судебной картотеки.

«Решение оставлено без изменений», — говорится в картотеке. Заседание было 9 июля, его вела судья Елена Котельникова.

В середине апреля Кунгурский городской суд отказал прокуратуре в удовлетворении иска. Она требовала уволить Лысанова, который к тому времени оставил должность по собственному желанию, с другой формулировкой — в связи с утратой доверия. Лысанов много лет возглавлял территорию и руководит советом глав территорий Пермского края.

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Пермский краевой суд в апелляции поддержал экс-главу Кунгура и руководителя краевого совета глав Вадима Лысанова, у которого прокуратура нашла конфликт интересов. Якобы у него сложились близкие отношения с руководителем одного из муниципальных учреждений. Апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции, который отказал прокуратуре в удовлетворении иска, следует их судебной картотеки. «Решение оставлено без изменений», — говорится в картотеке. Заседание было 9 июля, его вела судья Елена Котельникова. В середине апреля Кунгурский городской суд отказал прокуратуре в удовлетворении иска. Она требовала уволить Лысанова, который к тому времени оставил должность по собственному желанию, с другой формулировкой — в связи с утратой доверия. Лысанов много лет возглавлял территорию и руководит советом глав территорий Пермского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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