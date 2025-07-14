Куратор пермских мэров отстоял свою честь в суде

Апелляция не нашла конфликта интересов у экс-главы Кунгура Лысанова

14 июля 2025 в 19:00 Размер текста - 17 +

Вадим Лысанов уволился зимой 2025 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский краевой суд в апелляции поддержал экс-главу Кунгура и руководителя краевого совета глав Вадима Лысанова, у которого прокуратура нашла конфликт интересов. Якобы у него сложились близкие отношения с руководителем одного из муниципальных учреждений. Апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции, который отказал прокуратуре в удовлетворении иска, следует их судебной картотеки. «Решение оставлено без изменений», — говорится в картотеке. Заседание было 9 июля, его вела судья Елена Котельникова. В середине апреля Кунгурский городской суд отказал прокуратуре в удовлетворении иска. Она требовала уволить Лысанова, который к тому времени оставил должность по собственному желанию, с другой формулировкой — в связи с утратой доверия. Лысанов много лет возглавлял территорию и руководит советом глав территорий Пермского края. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский краевой суд в апелляции поддержал экс-главу Кунгура и руководителя краевого совета глав Вадима Лысанова, у которого прокуратура нашла конфликт интересов. Якобы у него сложились близкие отношения с руководителем одного из муниципальных учреждений. Апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции, который отказал прокуратуре в удовлетворении иска, следует их судебной картотеки. «Решение оставлено без изменений», — говорится в картотеке. Заседание было 9 июля, его вела судья Елена Котельникова. В середине апреля Кунгурский городской суд отказал прокуратуре в удовлетворении иска. Она требовала уволить Лысанова, который к тому времени оставил должность по собственному желанию, с другой формулировкой — в связи с утратой доверия. Лысанов много лет возглавлял территорию и руководит советом глав территорий Пермского края.