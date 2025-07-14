Куратор пермских мэров отстоял свою честь в суде

Пермский краевой суд в апелляции поддержал экс-главу Кунгура и руководителя краевого совета глав Вадима Лысанова, у которого прокуратура нашла конфликт интересов. Якобы у него сложились близкие отношения с руководителем одного из муниципальных учреждений. Апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции, который отказал прокуратуре в удовлетворении иска, следует их судебной картотеки.
«Решение оставлено без изменений», — говорится в картотеке. Заседание было 9 июля, его вела судья Елена Котельникова.
В середине апреля Кунгурский городской суд отказал прокуратуре в удовлетворении иска. Она требовала уволить Лысанова, который к тому времени оставил должность по собственному желанию, с другой формулировкой — в связи с утратой доверия. Лысанов много лет возглавлял территорию и руководит советом глав территорий Пермского края.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!