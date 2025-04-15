Бывший пермский мэр-старожил отбился от претензий прокуратуры в суде

Прокуратура проиграла иск к думе Кунгурского округа, в котором требовала уволить экс-мэра-старожила Вадима Лысанова в связи с утратой доверия. Об этом URA.RU сообщили в Кунгурском суде.
«В удовлетворении административного иска отказано», — отметили в приемной суда. Заседание прошло 15 апреля. Мотивировочная часть решения пока не готова.
Вадим Лысанов возглавлял территорию с 2011 года. Он ушел с поста мэра Кунгурского округа по собственному желанию в конце февраля. Местная прокуратура потребовала отменить решение думы о добровольном сложении полномочий и уволить Лысанова в связи с утратой доверия. У него сложились близкие отношения с руководителем одного из муниципальных учреждений. Лысанов знал о конфликте интересов, но не предпринял мер для его устранения. Ранее прокуратура проиграла аналогичные иски к мэру Александровска и мэру Кочево.
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