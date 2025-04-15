15 апреля 2025

Бывший пермский мэр-старожил отбился от претензий прокуратуры в суде

Прокуратура не смогла добиться увольнения экс-мэра Кунгура Лысанова по статье
© Служба новостей «URA.RU»
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Вадим Лысанов неожиданно ушел в отставку в феврале
Вадим Лысанов неожиданно ушел в отставку в феврале Фото:

Прокуратура проиграла иск к думе Кунгурского округа, в котором требовала уволить экс-мэра-старожила Вадима Лысанова в связи с утратой доверия. Об этом URA.RU сообщили в Кунгурском суде.

«В удовлетворении административного иска отказано», — отметили в приемной суда. Заседание прошло 15 апреля. Мотивировочная часть решения пока не готова.

Вадим Лысанов возглавлял территорию с 2011 года. Он ушел с поста мэра Кунгурского округа по собственному желанию в конце февраля. Местная прокуратура потребовала отменить решение думы о добровольном сложении полномочий и уволить Лысанова в связи с утратой доверия. У него сложились близкие отношения с руководителем одного из муниципальных учреждений. Лысанов знал о конфликте интересов, но не предпринял мер для его устранения. Ранее прокуратура проиграла аналогичные иски к мэру Александровска и мэру Кочево.

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Прокуратура проиграла иск к думе Кунгурского округа, в котором требовала уволить экс-мэра-старожила Вадима Лысанова в связи с утратой доверия. Об этом URA.RU сообщили в Кунгурском суде. «В удовлетворении административного иска отказано», — отметили в приемной суда. Заседание прошло 15 апреля. Мотивировочная часть решения пока не готова. Вадим Лысанов возглавлял территорию с 2011 года. Он ушел с поста мэра Кунгурского округа по собственному желанию в конце февраля. Местная прокуратура потребовала отменить решение думы о добровольном сложении полномочий и уволить Лысанова в связи с утратой доверия. У него сложились близкие отношения с руководителем одного из муниципальных учреждений. Лысанов знал о конфликте интересов, но не предпринял мер для его устранения. Ранее прокуратура проиграла аналогичные иски к мэру Александровска и мэру Кочево.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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