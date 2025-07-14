В Челябинске МКУ оштрафовали за перелом позвонков у ребенка на детской площадке

В Челябинске МКУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей» («ЭВИС») назначили штраф свыше 500 тысяч рублей после перелома трех позвонков у ребенка в «Сквере искусств». Девочка играла на дефектном игровом оборудовании, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«В сентябре 2024 года семья находилась в „Сквере искусств“, где при использовании детского игрового оборудования 12-летняя дочь получила компрессионный перелом трех позвонков. Проверка показала, что оно находилось в ненадлежащем состоянии, имелись дефекты, которые способствовали травмированию ребенка», — уточнили URA.RU в прокуратуре.
Девочка получила травму из-за падения. В пользу ребенка по иску прокурора взыскали компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей и материального ущерба в размере 44 тысяч рублей.
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