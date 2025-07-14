В Челябинске МКУ оштрафовали за перелом позвонков у ребенка на детской площадке

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Девочка получила перелом трех позвонков в Арт-сквере, сообщили в прокуратуре
Девочка получила перелом трех позвонков в Арт-сквере, сообщили в прокуратуре Фото:

В Челябинске МКУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей» («ЭВИС») назначили штраф свыше 500 тысяч рублей после перелома трех позвонков у ребенка в «Сквере искусств». Девочка играла на дефектном игровом оборудовании, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«В сентябре 2024 года семья находилась в „Сквере искусств“, где при использовании детского игрового оборудования 12-летняя дочь получила компрессионный перелом трех позвонков. Проверка показала, что оно находилось в ненадлежащем состоянии, имелись дефекты, которые способствовали травмированию ребенка», — уточнили URA.RU в прокуратуре.

Девочка получила травму из-за падения. В пользу ребенка по иску прокурора взыскали компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей и материального ущерба в размере 44 тысяч рублей.

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В Челябинске МКУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей» («ЭВИС») назначили штраф свыше 500 тысяч рублей после перелома трех позвонков у ребенка в «Сквере искусств». Девочка играла на дефектном игровом оборудовании, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «В сентябре 2024 года семья находилась в „Сквере искусств“, где при использовании детского игрового оборудования 12-летняя дочь получила компрессионный перелом трех позвонков. Проверка показала, что оно находилось в ненадлежащем состоянии, имелись дефекты, которые способствовали травмированию ребенка», — уточнили URA.RU в прокуратуре. Девочка получила травму из-за падения. В пользу ребенка по иску прокурора взыскали компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей и материального ущерба в размере 44 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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