Губернатор Текслер поздравил Челябинский цинковый завод с 90-летием

В Челябинском театре драмы имени Наума Орлова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию Челябинского цинкового завода. Губернатор региона Алексей Текслер поздравил коллектив предприятия с юбилеем и вручил награды отличившимся сотрудникам.
«90 лет назад началась славная история Челябинского цинкового завода. Он был одним из первенцев первых пятилеток. Именно такие предприятия, как ЧЦЗ, сделали Челябинск крупным промышленным центром, вносящим огромный вклад в развитие страны», — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.
Сегодня ЧЦЗ — крупнейший в России производитель цинка и сплавов, стратегический поставщик для предприятий автомобилестроения, машиностроения и химической промышленности, а также надежный партнер оборонно-промышленного комплекса. Текслер отметил вклад предприятия в улучшение экологической обстановки в регионе. По словам губернатора, завершаются последние мероприятия по четырехсторонним соглашениям о замкнутом водообороте. Кроме того, с участием ЧЦЗ в Челябинске реализуется проект по строительству футбольно-легкоатлетического манежа.
В рамках награждения сотрудникам завода были присвоены звания «Почетный металлург», «Заслуженный работник промышленности Челябинской области», знак отличия «Почетный наставник», а также почетная грамота Минпромторга РФ. Также Текслер вручил работникам ЧЦЗ почетные грамоты и благодарности, а коллектив завода удостоен благодарственного письма губернатора.
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