Писателя Бориса Акунина* заочно приговорили к лишению свободы

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Против Бориса Акунина* возбудили уголовное дело в связи с оправданием терроризма, пишет прокуратура Москвы
Против Бориса Акунина* возбудили уголовное дело в связи с оправданием терроризма, пишет прокуратура Москвы Фото:

Суд заочно приговорил писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили)(признан иноагентом в РФ) к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура города Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил иноагента Григория Чхартишвили к 14 годам лишения свободы», — указано в telegram-канале прокуратуры. Также отмечается, что 4 года писатель будет обывать в тюрьме, а оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело возбуждено в связи с тем, что Акунин за пределами РФ через интернет заявлял о том, что требуется насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, а также склонял к этому своих собеседников. Помимо этого писатель неоднократно оправдывал террористическую деятельность и не соблюдал обязанности иноагента. Также отмечается, что приговор в законную силу пока не вступил.

(* — признан иностранным агентом в РФ)

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Суд заочно приговорил писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили)(признан иноагентом в РФ) к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура города Москвы. «С учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил иноагента Григория Чхартишвили к 14 годам лишения свободы», — указано в telegram-канале прокуратуры. Также отмечается, что 4 года писатель будет обывать в тюрьме, а оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело возбуждено в связи с тем, что Акунин за пределами РФ через интернет заявлял о том, что требуется насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, а также склонял к этому своих собеседников. Помимо этого писатель неоднократно оправдывал террористическую деятельность и не соблюдал обязанности иноагента. Также отмечается, что приговор в законную силу пока не вступил. (* — признан иностранным агентом в РФ)
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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