Писателя Бориса Акунина* заочно приговорили к лишению свободы

Суд заочно приговорил писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили)(признан иноагентом в РФ) к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура города Москвы.
«С учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил иноагента Григория Чхартишвили к 14 годам лишения свободы», — указано в telegram-канале прокуратуры. Также отмечается, что 4 года писатель будет обывать в тюрьме, а оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима.
Уголовное дело возбуждено в связи с тем, что Акунин за пределами РФ через интернет заявлял о том, что требуется насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, а также склонял к этому своих собеседников. Помимо этого писатель неоднократно оправдывал террористическую деятельность и не соблюдал обязанности иноагента. Также отмечается, что приговор в законную силу пока не вступил.
(* — признан иностранным агентом в РФ)
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