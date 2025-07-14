Что предшествовало падению мужчины из окна, пока неизвестно
В Тюмени из окна на улице Пермякова выпал человек. Об этом сообщают очевидцы трагедии.
«Сегодня днем на Пермякова 86 выпал человек. Подробностей пока нет», — сообщают люди в местных telegram-каналах.
На фото виден отряд Росгвардии — силовики находятся на месте происшествия. В региональном Депздраве смерть человека подтвердили. «Вызов поступил 14 июля в 12:21, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 12:27. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Информации о том, что предшествовало смерти мужчины, пока нет.
Фото с места трагедии
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