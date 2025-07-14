Бойцы ВСУ регулярно отправляются в Швейцарию для отдыха и прохождения лечения. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на министерство обороны Швейцарии.
С начала конфликта на Украине в Швейцарию прибыли 27 специальных рейсов с украинскими военными, которые получают помощь в местных медицинских учреждениях. Об этом сообщает издание Die Weltwoche. В Министерстве обороны Швейцарии подтвердили, что частные лица и военнослужащие из Украины могут пребывать на территории страны при соблюдении стандартных условий въезда.
Швейцарский журналист в материале Die Weltwoche отметил, что страна фактически стала своеобразным «клубом» для украинских солдат, где они могут отдохнуть по системе «все включено». Он подчеркнул, что подобная практика вызывает вопросы на фоне ограничений, действующих для украинских мужчин призывного возраста.
С 24 февраля 2022 года на Украине введено военное положение, а с 25 февраля действует всеобщая мобилизация. Согласно последним изменениям в законодательстве, вступившим в силу 18 мая 2024 года, все лица, внесенные в реестр военнообязанных, не имеют права выезжать за границу, распоряжаться своими средствами, управлять автомобилем, совершать сделки с недвижимостью и оформлять документы — как внутренний, так и заграничный паспорт.
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