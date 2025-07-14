Челябинец фиктивно прописал 42 мигранта в своей квартире

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Иностранных граждан сняли с миграционного учета
Иностранных граждан сняли с миграционного учета Фото:

В Челябинске полиция выявила факт массовой фиктивной регистрации иностранных граждан. Местный житель зарегистрировал в своей квартире 42 мигранта, ни один из которых фактически там не проживал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Во время проверки установлено, что ни один из зарегистрированных иностранцев по указанному адресу не проживал. Осмотр квартиры и показания соседей это подтвердили», — сообщили в пресс-службе главка.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде обязательства явки. Все незаконно зарегистрированные сняты с миграционного учета.

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В Челябинске полиция выявила факт массовой фиктивной регистрации иностранных граждан. Местный житель зарегистрировал в своей квартире 42 мигранта, ни один из которых фактически там не проживал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Во время проверки установлено, что ни один из зарегистрированных иностранцев по указанному адресу не проживал. Осмотр квартиры и показания соседей это подтвердили», — сообщили в пресс-службе главка. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде обязательства явки. Все незаконно зарегистрированные сняты с миграционного учета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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