Челябинец фиктивно прописал 42 мигранта в своей квартире

В Челябинске полиция выявила факт массовой фиктивной регистрации иностранных граждан. Местный житель зарегистрировал в своей квартире 42 мигранта, ни один из которых фактически там не проживал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Во время проверки установлено, что ни один из зарегистрированных иностранцев по указанному адресу не проживал. Осмотр квартиры и показания соседей это подтвердили», — сообщили в пресс-службе главка.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде обязательства явки. Все незаконно зарегистрированные сняты с миграционного учета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!