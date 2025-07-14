Трамп заявил, что Путин — крутой парень

Трамп: беседы с Путиным всегда приятны
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Трамп заявил о приятных беседах с Путиным
Трамп заявил о приятных беседах с Путиным Фото:

Президент США Дональд Трамп назвал главу России Владимира Путина крутым парнем и отметил, что их беседы всегда приятны. Об этом американский лидер заявил в ходе своего выступления.

«Путин — крутой парень», — сказал Дональд Трамп, трансляция его выступления ведется на телеканале Fox News. Он отметил, что его беседы с Путиным всегда приятны. Однако также сообщил, что президенту РФ якобы надо спасти экономику и свою страну.

После этого он добавил, что Путину удалось «обмануть» многих президентов США — Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Барака Обаму, Джо Байдена. «Но не меня», — отметил Трамп. 

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Президент США Дональд Трамп назвал главу России Владимира Путина крутым парнем и отметил, что их беседы всегда приятны. Об этом американский лидер заявил в ходе своего выступления. «Путин — крутой парень», — сказал Дональд Трамп, трансляция его выступления ведется на телеканале Fox News. Он отметил, что его беседы с Путиным всегда приятны. Однако также сообщил, что президенту РФ якобы надо спасти экономику и свою страну. После этого он добавил, что Путину удалось «обмануть» многих президентов США — Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Барака Обаму, Джо Байдена. «Но не меня», — отметил Трамп. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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