ВСУ атаковали семь населенных пунктов в Белгородской области

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Среди населения нет пострадавших от ударов дронов ВСУ
Среди населения нет пострадавших от ударов дронов ВСУ Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Семь населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ 14 июля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дроны атаковали объекты в Шебекинском, Борисовском, Белгородском, Грайворонском и Ракитянском районах. Предварительно, пострадавших нет, отметил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

В селе Вознесеновка (Шебекинский округ) в результате попадания повреждена кровля здания сельхозпредприятия. В городе Шебекино при атаке FPV-дрона повреждены остекление и кузов легкового автомобиля. В селе Зиборовка в результате удара пострадал объект связи.

В селе Николаевка (Белгородский район) беспилотник нанес удар по частному домовладению, в результате чего поврежден забор. В селе Байцуры (Борисовский район) четыре FPV-дрона атаковали сельхозпредприятие — в одном из корпусов зафиксированы повреждения кровли. В поселке Чапаевский (Грайворонский округ) от детонации дрона в одном из частных домов выбиты окна, повреждены кровля и забор, также забор поврежден около другого дома.

В хуторе Семейный Ракитянского района после попадания дрона сгорела легковушка. Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях продолжается уточняться.

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Семь населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ 14 июля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Дроны атаковали объекты в Шебекинском, Борисовском, Белгородском, Грайворонском и Ракитянском районах. Предварительно, пострадавших нет, отметил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. В селе Вознесеновка (Шебекинский округ) в результате попадания повреждена кровля здания сельхозпредприятия. В городе Шебекино при атаке FPV-дрона повреждены остекление и кузов легкового автомобиля. В селе Зиборовка в результате удара пострадал объект связи. В селе Николаевка (Белгородский район) беспилотник нанес удар по частному домовладению, в результате чего поврежден забор. В селе Байцуры (Борисовский район) четыре FPV-дрона атаковали сельхозпредприятие — в одном из корпусов зафиксированы повреждения кровли. В поселке Чапаевский (Грайворонский округ) от детонации дрона в одном из частных домов выбиты окна, повреждены кровля и забор, также забор поврежден около другого дома. В хуторе Семейный Ракитянского района после попадания дрона сгорела легковушка. Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях продолжается уточняться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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