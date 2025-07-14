В убыточном пермском санатории сменился директор

Новым директором пермского санатория «Алмед» стала Оксана Вшивкова. Об этом свидетельствуют данные, внесенные в базу ЕГРЮЛ 10 июля.
«Оксана Вшивкова возглавила ООО „Лечебно-профилактическое предприятие санаторий-профилакторий „Алмед““. С 2018 года эту должность занимал соучредитель общества Денис Федяев», — на сведения из реестра ссылается «Коммерсант-Прикамье».
На портале Rusprofile указано, что Вшивкова является индивидуальным предпринимателем. Основной вид деятельности ИП — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Ранее она выступала учредителем пермских ООО «Форелевое хозяйство „Фишка“» и ООО «Завод ЖБК „Дорсервис“».
Санаторий «Алмед» открыли в 1955 году. Он расположен в Кировском районе прикамской столицы. По итогу прошлого года убыток компании вплотную приблизился к 2 млн рублей, об этом URA.RU уже писало.
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