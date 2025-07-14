В убыточном пермском санатории сменился директор

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Ранее пост директора занимал соучредитель ООО
Ранее пост директора занимал соучредитель ООО Фото:

Новым директором пермского санатория «Алмед» стала Оксана Вшивкова. Об этом свидетельствуют данные, внесенные в базу ЕГРЮЛ 10 июля.

«Оксана Вшивкова возглавила ООО „Лечебно-профилактическое предприятие санаторий-профилакторий „Алмед““. С 2018 года эту должность занимал соучредитель общества Денис Федяев», — на сведения из реестра ссылается «Коммерсант-Прикамье».

На портале Rusprofile указано, что Вшивкова является индивидуальным предпринимателем. Основной вид деятельности ИП — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Ранее она выступала учредителем пермских ООО «Форелевое хозяйство „Фишка“» и ООО «Завод ЖБК „Дорсервис“».

Санаторий «Алмед» открыли в 1955 году. Он расположен в Кировском районе прикамской столицы. По итогу прошлого года убыток компании вплотную приблизился к 2 млн рублей, об этом URA.RU уже писало.

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Новым директором пермского санатория «Алмед» стала Оксана Вшивкова. Об этом свидетельствуют данные, внесенные в базу ЕГРЮЛ 10 июля. «Оксана Вшивкова возглавила ООО „Лечебно-профилактическое предприятие санаторий-профилакторий „Алмед““. С 2018 года эту должность занимал соучредитель общества Денис Федяев», — на сведения из реестра ссылается «Коммерсант-Прикамье». На портале Rusprofile указано, что Вшивкова является индивидуальным предпринимателем. Основной вид деятельности ИП — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Ранее она выступала учредителем пермских ООО «Форелевое хозяйство „Фишка“» и ООО «Завод ЖБК „Дорсервис“». Санаторий «Алмед» открыли в 1955 году. Он расположен в Кировском районе прикамской столицы. По итогу прошлого года убыток компании вплотную приблизился к 2 млн рублей, об этом URA.RU уже писало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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