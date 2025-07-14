Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абракадаброй заявление генсека НАТО Марка Рютте, усомнившегося в авторитетности главы делегации России Владимира Мединского в переговорах с Украиной. Она подчеркнула, что помощник президента РФ является специалистом по международным отношениям, ученым и государственным деятелем. Об этом она написала в своем telegram-канале.
Рютте ранее выразил недовольство, что переговоры с Украиной от лица России ведет «какой-то историк». Такими словами он охарактеризовал Мединского и высказал мнение, что Киев отправил довольно авторитетных дипломатов.
«Два пояснения к вышеприведённой абракадабре. Этот „какой-то историк“ — специалист по международным отношениям, ученый, государственный деятель Владимир Ростиславович Мединский. А „серьезную делегацию“ с Украины возглавлял никогда не служивший в армии министр обороны Украины Умеров, который всю жизнь был менеджером в телефонной компании. Без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя, только усугубить», — заявила Захарова.
Президент России Владимир Путин ранее доверил Мединскому возглавлять российскую делегацию на переговорах с Киевом. Соответствующее распоряжение было подписано главой государства. В делегацию также включены замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а также замминистра обороны Александр Фомин. Подробнее о том, кто такой Владимир Мединский, — в материале URA.RU.
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