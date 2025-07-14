Жительница Златоуста Челябинской области отомстила мужу, с которым разводится, разбив припаркованный у его дома автомобиль. Ранее ее уже привлекали к ответственности за подобное преступление, но против имущества предыдущего супруга, рассказали в пресс-службе ОМВД по Златоустовскому городскому округу.
«Во второй половине мая 2025 года владелец „Дэу Нексии“ решил подготовить автомобиль к продаже и доверил сделать это своему родственнику, занимающемуся ремонтом транспортных средств. Вот только мастер находится в бракоразводном процессе. И обиженная на мастера супруга не нашла лучшего способа, как выместить свои эмоции на оставленный возле места работы мужа чужой автомобиль», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Женщина нанесла около 15 ударов камнем по стеклам авто, разбив их. После забралась на крышу машины и прыгала на ней. Ущерб составил почти 83 тысячи рублей. Ранее нарушительница аналогичным образом расправилась с автомобилем бывшего супруга. Помимо транспортного средства тогда пострадал ресторан.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ. Женщине грозит наказание за умышленное повреждение имущества.
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