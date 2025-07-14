14 июля 2025

Привычка мстить: жительница Златоуста карает бывших, громя автомобили. Фото

Жительница Златоуста мстит экс-супругам, разбивая машины
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина разбила машину камнем
Женщина разбила машину камнем Фото:

Жительница Златоуста Челябинской области отомстила мужу, с которым разводится, разбив припаркованный у его дома автомобиль. Ранее ее уже привлекали к ответственности за подобное преступление, но против имущества предыдущего супруга, рассказали в пресс-службе ОМВД по Златоустовскому городскому округу.

«Во второй половине мая 2025 года владелец „Дэу Нексии“ решил подготовить автомобиль к продаже и доверил сделать это своему родственнику, занимающемуся ремонтом транспортных средств. Вот только мастер находится в бракоразводном процессе. И обиженная на мастера супруга не нашла лучшего способа, как выместить свои эмоции на оставленный возле места работы мужа чужой автомобиль», — рассказали в пресс-службе ведомства. 

Женщина нанесла около 15 ударов камнем по стеклам авто, разбив их. После забралась на крышу машины и прыгала на ней. Ущерб составил почти 83 тысячи рублей. Ранее нарушительница аналогичным образом расправилась с автомобилем бывшего супруга. Помимо транспортного средства тогда пострадал ресторан.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ. Женщине грозит наказание за умышленное повреждение имущества.

Ремонт автомобиля после погрома оценили в 83 тысячи рублей
Ремонт автомобиля после погрома оценили в 83 тысячи рублей
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Жительница Златоуста Челябинской области отомстила мужу, с которым разводится, разбив припаркованный у его дома автомобиль. Ранее ее уже привлекали к ответственности за подобное преступление, но против имущества предыдущего супруга, рассказали в пресс-службе ОМВД по Златоустовскому городскому округу. «Во второй половине мая 2025 года владелец „Дэу Нексии“ решил подготовить автомобиль к продаже и доверил сделать это своему родственнику, занимающемуся ремонтом транспортных средств. Вот только мастер находится в бракоразводном процессе. И обиженная на мастера супруга не нашла лучшего способа, как выместить свои эмоции на оставленный возле места работы мужа чужой автомобиль», — рассказали в пресс-службе ведомства.  Женщина нанесла около 15 ударов камнем по стеклам авто, разбив их. После забралась на крышу машины и прыгала на ней. Ущерб составил почти 83 тысячи рублей. Ранее нарушительница аналогичным образом расправилась с автомобилем бывшего супруга. Помимо транспортного средства тогда пострадал ресторан. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ. Женщине грозит наказание за умышленное повреждение имущества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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