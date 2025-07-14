14 июля 2025

В московском метро погиб упавший под поезд мужчина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за происшествия встало движение поездов
Из-за происшествия встало движение поездов Фото:

Мужчина погиб на станции метро «Тверская» в Москве после того, как упал под прибывающий поезд. Информацию об этом подтвердили в оперативных службах.

«Мужчина погиб, упав под прибывающий поезд на станции метро „Тверская“ в Москве», — сообщает ТАСС в telegram-канале. В департаменте транспорта Москвы уточнили, что из-за происшествия движение поездов по Замоскворецкой (зеленой) линии ограничено.

Нет движения от станции «Белорусская» до «Театральной». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

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Мужчина погиб на станции метро «Тверская» в Москве после того, как упал под прибывающий поезд. Информацию об этом подтвердили в оперативных службах. «Мужчина погиб, упав под прибывающий поезд на станции метро „Тверская“ в Москве», — сообщает ТАСС в telegram-канале. В департаменте транспорта Москвы уточнили, что из-за происшествия движение поездов по Замоскворецкой (зеленой) линии ограничено. Нет движения от станции «Белорусская» до «Театральной». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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