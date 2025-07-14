Мужчина погиб на станции метро «Тверская» в Москве после того, как упал под прибывающий поезд. Информацию об этом подтвердили в оперативных службах.
«Мужчина погиб, упав под прибывающий поезд на станции метро „Тверская“ в Москве», — сообщает ТАСС в telegram-канале. В департаменте транспорта Москвы уточнили, что из-за происшествия движение поездов по Замоскворецкой (зеленой) линии ограничено.
Нет движения от станции «Белорусская» до «Театральной». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
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